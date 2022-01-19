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Петербуржец угнал «копейку» у бывшей жены на Канонерском острове

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Бывший муж устроил петербурженке раздел имущества вне суда. Получить он решил пожилые «Жигули», но вместо них схлопотал уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», сам угон произошел еще под Новый год. Днем 27 декабря от дома 12 по Канонерскому острову 42-летний петербуржец, воспользовавшись вторым комплектом ключей, похитил автомобиль ВАЗ-2101 2008 года выпуска, принадлежащий его бывшей жене. Об угоне женщина заявила уже после праздников. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей.

Днем 17 января у дома 10 по Двинской улице бывшего супруга заявительницы задержали по подозрению в угоне. А в 17 часов неподалеку — у дома 20 по Двинской улице — нашли и саму «копейку». Машину после осмотра передали хозяйке под сохранную расписку.

Во вторник, 18 января, по факту угона было возбуждено уголовное дело по статье 166, часть 1, УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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Комментарии (6)

266129085
это наверно какая-то очень редкая копейка ручной сборки, штучный экземпляр, если 2008 год выпуска. Но скорее всего опечатка)
sergeant-1
"ВАЗ-2101 2008 года выпуска" - это как??
dedmoroz_5e4d8827384c2
конечно, целое дело, ага, медаль-звезда-погон)
наверное, БМ перегнал в более удобное место за 5 домов, чтоб снег убрали, получив ключи от БЖ))
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