Петербуржец угнал «копейку» у бывшей жены на Канонерском острове

Бывший муж устроил петербурженке раздел имущества вне суда. Получить он решил пожилые «Жигули», но вместо них схлопотал уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке», сам угон произошел еще под Новый год. Днем 27 декабря от дома 12 по Канонерскому острову 42-летний петербуржец, воспользовавшись вторым комплектом ключей, похитил автомобиль ВАЗ-2101 2008 года выпуска, принадлежащий его бывшей жене. Об угоне женщина заявила уже после праздников. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей.

Днем 17 января у дома 10 по Двинской улице бывшего супруга заявительницы задержали по подозрению в угоне. А в 17 часов неподалеку — у дома 20 по Двинской улице — нашли и саму «копейку». Машину после осмотра передали хозяйке под сохранную расписку.