У водителя каршерингового «Транзита» в Петербурге нашли не только поддельный аккаунт, но и запрет на въезд в Россию

Полицейские Приморского района Петербурга остановили каршеринговый микроавтобус и обнаружили за рулем нелегального мигранта из Казахстана. Теперь ему светит уголовное дело.



Как стало известно «Фонтанке», 18 января в 1:25 у дома 23 по Гаккелевской улице сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый Ford Transit под управлением 21-летнего гражданина Казахстана. Выяснилось, что молодой человек купил через Интернет поддельный аккаунт в сервисе каршеринга и в 19:30 17 января воспользовался им, арендовав «Форд». Кроме того, оказалось, что на миграционном учете он не состоит, хотя в Россию приехал работать в мае 2021 года, а с конца мая и вовсе имеет пятилетний запрет на въезд в РФ. За 2021 год он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России.