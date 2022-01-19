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У водителя каршерингового «Транзита» в Петербурге нашли не только поддельный аккаунт, но и запрет на въезд в Россию

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Полицейские Приморского района Петербурга остановили каршеринговый микроавтобус и обнаружили за рулем нелегального мигранта из Казахстана. Теперь ему светит уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», 18 января в 1:25 у дома 23 по Гаккелевской улице сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый Ford Transit под управлением 21-летнего гражданина Казахстана. Выяснилось, что молодой человек купил через Интернет поддельный аккаунт в сервисе каршеринга и в 19:30 17 января воспользовался им, арендовав «Форд». Кроме того, оказалось, что на миграционном учете он не состоит, хотя в Россию приехал работать в мае 2021 года, а с конца мая и вовсе имеет пятилетний запрет на въезд в РФ. За 2021 год он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России.

Молодого человека доставили в полицию и составили на него протокол по статье 12.7 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Микроавтобус после осмотра передали представителю собственника. Днем 18 января поступило заявление об угоне от технического специалиста каршеринговой фирмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

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Комментарии (2)

Карабас Барабас
А что, действительно в сервисе каршеринга можно купить поддельный аккаунт? Может ещё чего запрещенного можно купить, где прайс глянуть?
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