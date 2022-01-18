Кому нельзя делать прививку от коронавируса. Полный перечень противопоказаний

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Приказ за подписью министра здравоохранения Михаила Мурашко опубликован на официальном портале правовой информации. Все противопоказания в нём можно разделить на три группы: бессрочные, временные и «иные», для отдельных категорий прививаемых и применяемых вакцин.

Бессрочные противопоказания:

— гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины;

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

— тяжелые поствакцинальные осложнения.

Под последним пунктом имеются в виду анафилактический шок, тяжелые генерализированные (распространившиеся по организму) аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции как реакция на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов, в случае многокомпонентных вакцин.



Временные противопоказания:

— острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2–4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;

— острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Иные противопоказания:

— наличие злокачественных новообразований (противопоказания для прививки вакцинами «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»);

— беременность и грудное вскармливание — противопоказания для вакцинации «КовиВаком», «Спутником Лайт», «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «Спутником М» (остается только классический «Спутник V»);

— пациентов в возрасте до 18 лет запрещено прививать всеми вакцинами, за исключением детского «Спутника М» (но и для неё есть нижний порог — возраст до 12 лет);



— возраст старше 60 лет (запрещено прививать вакцинами «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутник М», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак», остаются классический «Спутник» и «Спутник Лайт»);

— иные медицинские противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.

Всё вышеперечисленное лишь закрепляет уже установившийся порядок в противопоказаниях самих вакцин. Их «Фонтанка» подробно разбирала здесь.

Однако в СМИ и соцсетях приказ неправильно истолковали. В частности, появились сообщения о том, что теперь не будут вакцинировать детей и онкобольных, а покраснения на месте укола дают вечное противопоказание к прививке.

За возможность такого полета фантазии документ «поблагодарил» даже врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

«Мне проще промолчать, но включение гиперемии (покраснения) и отека в месте инъекции в список абсолютных и бессрочных противопоказаний ставит жирный крест на вакцинации, так как эти невинные явления являются рутинными при этой процедуре, — написал он в своём Telegram-канале. — Я лично после участия в испытаниях «Спутника» получил уже 2 ревакцинации, и да — небольшое покраснение и умеренный отек в месте инъекции. И чего?»



С разъяснениями выступили и чиновники. Например, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в Insragram заявила, что, по большому счету, противопоказанием является только временное острое состояние и очень тяжелая аллергическая реакция. Похожее неоднократно говорили и петербургский комздрав, и федеральные чиновники.

«Я остаюсь на своей точке зрения, которую уже год так или иначе транслирую: что люди, которые имеют противопоказания, они в принципе нетрудоспособны. Если человек ходит на работу, он точно может быть привит. По-другому к этой ситуации относиться нельзя», — объяснила Савинова.

Также, по ее словам, категорически ошибочен и вывод о том, что беременность или онкология являются противопоказаниями для вакцинации. Просто в документе перечислены вакцины, которые пока в этих состояниях не проходили клинические испытания.

«Это вообще глубокое заблуждение, к сожалению, такое, отечественное, у наших жителей: что, если человек больной, он не должен прививаться. Чем человек более больной, тем он должен первым бежать на прививки. Это касается в первую очередь тяжёлых заболеваний, таких, как онкологические заболевания. И опять же, вакцина «Спутник» и «Спутник Лайт» разрешены при онкологических заболеваниях. Какие-то вакцины пока ещё не испытаны, именно они перечислены как противопоказания», — резюмировала она.



Отдельным приказом в Минздраве 18 января уточнили, что решение об установлении противопоказаний к вакцинации против COVID-19 на срок до 30 дней принимает врач, а на срок более 31 дня — врачебная комиссия медорганизации. Тут тоже нет новинки: «Фонтанка» еще в начале прививочной кампании писала, что негласно врачам рекомендовалось не давать абсолютные медотводы от вакцинации, а «вечные» медотводы невероятная редкость.

Записаться на вакцинацию в Петербурге можно через кол-центр по номеру 122, через порталы «Здоровье петербуржца» и «Госуслуги», через «ВКонтакте», а можно и без записи привиться в мобильном пункте в ТЦ. На практике есть нюансы. «Фонтанка» в этом обзоре рассказывала обо всех.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

