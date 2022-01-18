Школы Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга получат по 20 3D-принтеров от концерна «Алмаз Антей»

Концерн «Алмаз-Антей» проведет конкурс для школьников по 3D-моделированию в пяти городах России. Для этого они получат по 20 3D-принтеров, которые затем останутся в школах и образовательных организациях регионов.
Конкурс приурочен к 20-летию со дня основания Концерна «Алмаз-Антей», который будет отмечаться в апреле 2022 года. Он пройдет в тех городах России, где расположены предприятия концерна: Москва (ПАО «НПО «Алмаз»), Санкт-Петербург (АО «Обуховский завод»), Нижний Новгород (АО «Завод имени 70-летия Победы»), Новосибирск (АО «НПО НИИИП-НЗиК») и Екатеринбург (АО «МЗиК»).
В ходе конкурса школьники 8–11 классов должны будут выполнены несколько практических заданий: моделирование, 3D печать и постобработка полученной модели. Печатать 3D-модели будут на 3D-принтерах «Гелиос-1», разработанных и выпущенных в Петербурге, на Обуховском заводе (входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей»). На предприятии отмечают, что «Гелиос-1» — это единственный на сегодня отечественный 3D-принтер в Реестре российской промышленной продукции.
В каждом городе выберут одного победителя и двух лауреатов, плюс будут названы победители в отдельных номинациях, а наиболее талантливым школьникам предложат после окончания школы целевое обучение в ведущих вузах страны.
Принтеры, которые останутся в школах и образовательных организациях, должны использоваться в учебном процессе для конструирования, инженерного 3D-моделирования и изготовления учебных изделий с использованием аддитивного оборудования.