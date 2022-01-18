Школы Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга получат по 20 3D-принтеров от концерна «Алмаз Антей»

Концерн «Алмаз-Антей» проведет конкурс для школьников по 3D-моделированию в пяти городах России. Для этого они получат по 20 3D-принтеров, которые затем останутся в школах и образовательных организациях регионов.

Конкурс приурочен к 20-летию со дня основания Концерна «Алмаз-Антей», который будет отмечаться в апреле 2022 года. Он пройдет в тех городах России, где расположены предприятия концерна: Москва (ПАО «НПО «Алмаз»), Санкт-Петербург (АО «Обуховский завод»), Нижний Новгород (АО «Завод имени 70-летия Победы»), Новосибирск (АО «НПО НИИИП-НЗиК») и Екатеринбург (АО «МЗиК»).