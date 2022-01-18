Крещение с «омикроном»: нужен ли в петербургской купели QR-код?

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Если эпидемическая обстановка с «омикроном» не пугает, то можно изучать рекомендации медиков по подготовке и полный список официальных мест для ритуальных купаний. Там будут и раздевалки, и пункты обогрева, и спасатели (на всякий случай).



Где? Больше всего купелей, по данным ГУ МЧС, будет в Выборгском и Петродворцовом районах — по четыре. В центре Петербурга можно будет окунуться на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, в Неве у Петропавловской крепости, в Большой Невке, напротив дома 8а, у Аптекарской набережной. На весь Фрунзенский район предусмотрена только одна купель — в парке Героев-пожарных.



Нужны QR-коды? Главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов заверил, что коды проверять не будут. Для сравнения: например, на Урале власти оставили пункты обогрева только для привитых и официально переболевших, то есть тех, у кого есть QR-код.

Но совсем забыть про вирус в Петербурге не дадут. При посещении купаний нужно будет соблюдать установленные в городе эпидемические правила безопасности: придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди. И даже в купели смогут одновременно находиться, в зависимости от её размеров, максимум до 5–6 человек. Следить за входящими и выходящими будут сотрудники МЧС.

Как погода? Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что погода на Крещение будет капризной. Из-за циклонов в праздник будут чередоваться положительные и отрицательные температуры. К ночи в Крещение ожидается небольшое похолодание до минус 8 — минус 10 градусов. Но циклон с Атлантики к утру может превратить их в ноль, а заодно принести осадки и неприятный ветер. Другое дело Ленобласть. Там крещенские морозы всё-таки будут, и внушительные — до минус 20 градусов.



Как лучше подготовиться к заплыву? Во-первых, окунаться следует исключительно в специально оборудованных для этого местах, под присмотром спасателей, отметили в МЧС. Во-вторых, не стоит перед погружением злоупотреблять алкогольными напитками, ведь спиртное только способствует быстрому переохлаждению организма и дает дополнительную нагрузку на сердце.

Перед купанием в ледяной воде надо обязательно разогреть тело, сделать разминку или пробежку. К проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, можно и в шерстяных носках.

Непосредственно в иордань с головой лучше не прыгать. Окунаться надо по шею, и не мочить голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. А в воде рекомендуется находиться не более минуты. После окунания надо обязательно растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Кому лучше поберечься? Врачи не советуют ледяные купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде велик риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое, то возможно появление судороги, кроме того, существует опасность потери сознания в воде.



Людям с недомоганием, хроническими заболеваниями или недавно перенесшим COVID-19 тоже лучше избегать стрессового для организма омовения.

Просят поберечь себя не только врачи, но и представители РПЦ.

«Церковь призывает максимально воздержаться от посещения массовых купаний в этом году, — заявил настоятель храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость иерей Богдан Полевой. — Если человек верующий, призываем прийти в храм, побыть на богослужении, причаститься, исповедаться — как-то разделить праздник и значение праздника».

Вместо окунания в прорубь и экстремальных селфи он советует переключиться на «дела добра и любви», сделать что-то доброе и хорошее.

«Это будет более правильно, чем моржевание, прыгание в холодную воду и выставление всего этого напоказ. С праздником богоявления и Крещения такие окунания ничего общего не имеют», — резюмировал Полевой.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

