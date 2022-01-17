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Крещенские морозы всё-таки будут. В Ленобласти — до минус 20

Несмотря на то, что синоптики обещали в Крещение необычно тёплую погоду, ГУ МЧС по Ленобласти выпустило предупреждение.

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Согласно ежедневному прогнозу Северо-Западного УГМС» от 17 января, в ночь на вторник в регионе в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с. А в само Крещение, 19 января, на востоке области температура ночью может упасть минус 20 градусов.

Ближайшие дни, в том числе 20 января, на дорогах будет скользко — гололедица.

Напомним, в Петербурге небольшое понижение температуры обещали во вторник, затем снова потепление. Об аномально тёплой погоде говорил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (1)

VKuser54628618
" синоптики " - кто во что горазд, кто-нибудь да и угадает...
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