Крещенские морозы всё-таки будут. В Ленобласти — до минус 20

Согласно ежедневному прогнозу Северо-Западного УГМС» от 17 января, в ночь на вторник в регионе в прибрежных районах ожидаются порывы ветра до 15 м/с. А в само Крещение, 19 января, на востоке области температура ночью может упасть минус 20 градусов.



Ближайшие дни, в том числе 20 января, на дорогах будет скользко — гололедица.



Напомним, в Петербурге небольшое понижение температуры обещали во вторник, затем снова потепление. Об аномально тёплой погоде говорил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

