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Погода намерена замахнуться на крещенские морозы. Но получится вряд ли

Крещенские морозы будут, но не в Петербурге. Хотя в рамках подготовки к Крещению определённые попытки возможны.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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На предстоящей неделе, по прогнозу центра «Фобос», в Петербурге и области будет относительно тепло. «На Северо-Запад циклоны вместе с облаками и осадками принесут атлантические воздушные массы. Днём здесь -3…+2 градуса, на севере и востоке до -3…-8 градусов. Во вторник ожидается кратковременное похолодание на 5–6 градусов», — сообщают метеорологи 16 января.

В Санкт-Петербурге временами пройдёт снег и мокрый снег, а температура будет гулять вокруг нуля — от минус 1 до плюс 2 градусов, что теплее нормы. Кратковременное похолодание до минус 4–7 градусов ожидается только во вторник, 18 января, то есть накануне Крещения.

А вот в центральной части России погода будет более традиционной. Со вторника плюс закончится, подморозит до минус 1–6 градусов. А в Крещенье будет ещё на 5–6 градусов холоднее, обещает «Фобос».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
При путинских дружбанах да ставленниках в роли губернатора города уже все равно какая будет погода.В Петербурге будет хренова.
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