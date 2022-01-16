Погода намерена замахнуться на крещенские морозы. Но получится вряд ли

На предстоящей неделе, по прогнозу центра «Фобос», в Петербурге и области будет относительно тепло. «На Северо-Запад циклоны вместе с облаками и осадками принесут атлантические воздушные массы. Днём здесь -3…+2 градуса, на севере и востоке до -3…-8 градусов. Во вторник ожидается кратковременное похолодание на 5–6 градусов», — сообщают метеорологи 16 января.



В Санкт-Петербурге временами пройдёт снег и мокрый снег, а температура будет гулять вокруг нуля — от минус 1 до плюс 2 градусов, что теплее нормы. Кратковременное похолодание до минус 4–7 градусов ожидается только во вторник, 18 января, то есть накануне Крещения.

