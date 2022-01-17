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В Гидрометцентре обещают аномальную погоду на Крещение

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В крещенскую ночь, то есть в ночь на среду, 19 января, почти на всей территории России ожидается повышенная относительно нормы температура. Такой прогноз дал 16 января РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В этом году крещенская ночь будет теплой, кроме Чукотки. Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)», — сообщил Вильфанд.

В Москве, по его словам, температура в ночь на среду опустится до минус 10–15 градусов.

В Петербурге, по прогнозу синоптиков, слабая попытка наладить крещенские морозы состоится во вторник. Ожидается кратковременное похолодание до минус 4–7 градусов. А в среду, 19 января, снова немного потеплеет. Температура будет держаться выше нормы.

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
Фонтанка, давно пора выгнать с работу журналюху-дегенерата, для которого каждая погода АНОМАЛЬНАЯ. Задолбал уже.
bluxer
Дорогие мои, если брать каждый день в отдельности, то почти любая погода будет аномальной, потому что норма - это среднее.
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