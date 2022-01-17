В Гидрометцентре обещают аномальную погоду на Крещение

В крещенскую ночь, то есть в ночь на среду, 19 января, почти на всей территории России ожидается повышенная относительно нормы температура. Такой прогноз дал 16 января РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



«В этом году крещенская ночь будет теплой, кроме Чукотки. Особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов)», — сообщил Вильфанд.



В Москве, по его словам, температура в ночь на среду опустится до минус 10–15 градусов.

