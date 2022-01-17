Камазист после рабочей смены решил подрифтовать на самосвале в порту Казани и пожалел об этом

Молодой водитель КАМАЗа в Казани снял на видео, как дрифтует на рабочей машине, и заинтересовал полицию. В итоге его привлекли не только за опасное вождение, но и за охапку неисправностей, а машину хотят снять с регистрации.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД Татарстана, во время мониторинга соцсетей сотрудники ДПС обратили внимание на ролик, в котором водитель КАМАЗа, находясь на территории Речного порта Казани, умышленно вводил самосвал в занос. На записи видно, как КАМАЗ нарезает круги и восьмерки на дороге.