Камазист после рабочей смены решил подрифтовать на самосвале в порту Казани и пожалел об этом

Молодой водитель КАМАЗа в Казани снял на видео, как дрифтует на рабочей машине, и заинтересовал полицию. В итоге его привлекли не только за опасное вождение, но и за охапку неисправностей, а машину хотят снять с регистрации.
Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД Татарстана, во время мониторинга соцсетей сотрудники ДПС обратили внимание на ролик, в котором водитель КАМАЗа, находясь на территории Речного порта Казани, умышленно вводил самосвал в занос. На записи видно, как КАМАЗ нарезает круги и восьмерки на дороге.
Полицейские установили данные автомобиля и личность водителя. 27-летний молодой человек свою вину признал и рассказал, что после рабочей смены решил снять видео, для чего и дрифтовал на территории Речного порта.
В отношении водителя составили административные материалы за опасное вождение, а также за нарушение правил использования звуковых сигналов, внесение изменений в конструкцию, установку ограничивающих обзорность предметов на лобовое стекло, отсутствие аптечки и брызговиков, неисправные рулевое управление и внешние световые приборы. Также полицейские собрали материалы для аннулирования регистрации автомобиля. Сам КАМАЗ поместили на охраняемую спецстоянку.