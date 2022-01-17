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Камазист после рабочей смены решил подрифтовать на самосвале в порту Казани и пожалел об этом

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Молодой водитель КАМАЗа в Казани снял на видео, как дрифтует на рабочей машине, и заинтересовал полицию. В итоге его привлекли не только за опасное вождение, но и за охапку неисправностей, а машину хотят снять с регистрации.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД Татарстана, во время мониторинга соцсетей сотрудники ДПС обратили внимание на ролик, в котором водитель КАМАЗа, находясь на территории Речного порта Казани, умышленно вводил самосвал в занос. На записи видно, как КАМАЗ нарезает круги и восьмерки на дороге.

Полицейские установили данные автомобиля и личность водителя. 27-летний молодой человек свою вину признал и рассказал, что после рабочей смены решил снять видео, для чего и дрифтовал на территории Речного порта.

В отношении водителя составили административные материалы за опасное вождение, а также за нарушение правил использования звуковых сигналов, внесение изменений в конструкцию, установку ограничивающих обзорность предметов на лобовое стекло, отсутствие аптечки и брызговиков, неисправные рулевое управление и внешние световые приборы. Также полицейские собрали материалы для аннулирования регистрации автомобиля. Сам КАМАЗ поместили на охраняемую спецстоянку.

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Комментарии (5)

Noisymouse
Ну, красиво же...
PROM
другим наука - снимай (скрывай) номера, жди месяц и с "левого" аккаунта
VKuser1708951
Вне дорог общего пользования, на отдельной площадке где нет других машин и людей - пусть бы развлекался!
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