У предпринимательницы из Киргизии угнали «Лексус» в Петербурге

Дорогой, хоть и уже не новый внедорожник стал добычей угонщиков в центре Петербурга. И машина, и заявительница в Северной столице — гости.



Как стало известно «Фонтанке», 16 декабря в десятом часу вечера в полицию Центрального района Петербурга обратилась 30-летняя гражданка Киргизии, зарегистрированная в Пятигорске. Женщина является индивидуальной предпринимательницей. Она сообщила, что между шестью часами вечера 13 января и полуднем 16 января от дома 10 по Военной улице был похищен автомобиль Lexus RX300 2019 года выпуска. Принадлежит внедорожник 25-летнему жителю Калмыкии.