FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -7
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

У предпринимательницы из Киргизии угнали «Лексус» в Петербурге

0
Печать

Дорогой, хоть и уже не новый внедорожник стал добычей угонщиков в центре Петербурга. И машина, и заявительница в Северной столице — гости.

Как стало известно «Фонтанке», 16 декабря в десятом часу вечера в полицию Центрального района Петербурга обратилась 30-летняя гражданка Киргизии, зарегистрированная в Пятигорске. Женщина является индивидуальной предпринимательницей. Она сообщила, что между шестью часами вечера 13 января и полуднем 16 января от дома 10 по Военной улице был похищен автомобиль Lexus RX300 2019 года выпуска. Принадлежит внедорожник 25-летнему жителю Калмыкии.

Ущерб оценили в 4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний