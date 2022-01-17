Россия пока не передала ЕС недостающие документы по «Спутнику V»

«Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросило дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены», — сказал представитель ЕС в РФ.

Россия до сих пор не передала Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) недостающие документы для признания вакцины «Спутник V», заявил 17 января посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, сообщает « Интерфакс ».

«Ситуация с ВОЗ иная, как мы понимаем, они получили необходимые документы. Мы надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA, думаю, все заинтересованы как можно в большем количестве вакцин, доступных в мире», — добавил европейский дипломат.



В октябре 2021 года Маркус Эдерер заявлял о том, что Россия не предоставила необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации. В тот же день Минздрав РФ заявил о направлении в ЕС документов для этой процедуры.



«Я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой», — заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

