Первый шаг сделан. Российский Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания ковид-паспортов

Минздрав РФ направил в ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.



Посол ЕС в России Маркус Эдерер ранее посетовал, что российская сторона так и не направила необходимые документы для признание COVID-паспортов. В службе внешних связей Евросоюза «Фонтанке» в августе рассказали о встрече на уровне российского Министерства здравоохранения и европейских дипломатов. Правила ЕС предусматривают возможность признания «эквивалентных COVID-сертификатов» из других стран. Для этого они должны иметь «такой же уровень надежности и совместимости».

