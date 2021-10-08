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Первый шаг сделан. Российский Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания ковид-паспортов

Минздрав РФ подготовил для Брюсселя бумаги о признании сертификатов о вакцинации

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Минздрав РФ направил в ЕС документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер ранее посетовал, что российская сторона так и не направила необходимые документы для признание COVID-паспортов. В службе внешних связей Евросоюза «Фонтанке» в августе рассказали о встрече на уровне российского Министерства здравоохранения и европейских дипломатов. Правила ЕС предусматривают возможность признания «эквивалентных COVID-сертификатов» из других стран. Для этого они должны иметь «такой же уровень надежности и совместимости».

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