Петербуржец под Новый год угнал у отца машину. Почти месяц спустя его нашли

Петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля у собственного отца. Кража была совершена всего за несколько дней до Нового года. Саму машину нашли быстро, похитителя же — только сейчас.



Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в период с девяти часов вечера 27 декабря до часу дня 28 декабря прошлого года 26-летний злоумышленник угнал от дома 2 по проспекту Стачек автомобиль Hyundai Tucson, принадлежащий его отцу. Около восьми часов вечера 28 декабря машину нашли на заправке между Московским и Пулковским шоссе. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).