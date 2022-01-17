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Петербуржец под Новый год угнал у отца машину. Почти месяц спустя его нашли

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Петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля у собственного отца. Кража была совершена всего за несколько дней до Нового года. Саму машину нашли быстро, похитителя же — только сейчас.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в период с девяти часов вечера 27 декабря до часу дня 28 декабря прошлого года 26-летний злоумышленник угнал от дома 2 по проспекту Стачек автомобиль Hyundai Tucson, принадлежащий его отцу. Около восьми часов вечера 28 декабря машину нашли на заправке между Московским и Пулковским шоссе. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Около полудня воскресенья, 16 января, у дома 30, корпус 3, по проспекту Маршала Жукова полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в угоне.

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