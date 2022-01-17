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Гость Петербурга угнал каршеринг с каршеринговой стоянки в Пулково и попался на КАД

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Полицейские утром воскресенья, 16 января, задержали на кольцевой автодороге Петербурга похитителя каршеринга. Машину тот увел прямо со стоянки.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около 8:30 на 73-м километре КАД наряд ГИБДД остановил каршеринговый Renault Kaptur. Как стало известно «Фонтанке», за рулем был 19-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Петербурге. Оказалось, что «Рено» он завладел, воспользовавшись чужим аккаунтом. Молодого человека доставили в полицию и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Уже ближе к вечеру поступило заявление от техника каршеринговой фирмы с просьбой привлечь задержанного к уголовной ответственности. Выяснилось, что «Рено» был похищен со стоянки каршеринговых автомобилей на территории аэропорта Пулково.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

_13
«Гость Петербурга»?!!!
Его кто в гости-то позвал?
Так и напишите в заголовке: «Гражданин Узбекистана угнал машину» - это будет объективной информацией, а не заигрыванием.
Гражданство и/или место рождения преступника указывать не запрещено.
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