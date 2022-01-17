Гость Петербурга угнал каршеринг с каршеринговой стоянки в Пулково и попался на КАД

Полицейские утром воскресенья, 16 января, задержали на кольцевой автодороге Петербурга похитителя каршеринга. Машину тот увел прямо со стоянки.
Как сообщает 17 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около 8:30 на 73-м километре КАД наряд ГИБДД остановил каршеринговый Renault Kaptur. Как стало известно «Фонтанке», за рулем был 19-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Петербурге. Оказалось, что «Рено» он завладел, воспользовавшись чужим аккаунтом. Молодого человека доставили в полицию и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).
Уже ближе к вечеру поступило заявление от техника каршеринговой фирмы с просьбой привлечь задержанного к уголовной ответственности. Выяснилось, что «Рено» был похищен со стоянки каршеринговых автомобилей на территории аэропорта Пулково.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.