Поэтесса Вера Павлова прочтет петербуржцам «Записки счастливого человека»

16 января на Малой сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова поэтесса Вера Павлова представит программу «Записки счастливого человека». Хотя точнее будет назвать предстоящее событие спектаклем. Вера Павлова предпочитает не просто читать стихи, а использует эту возможность для создания полноценной художественной акции: пускает самолетики, раздает стикеры или декламирует свои произведения под «Детский альбом» Чайковского.

На протяжении всего времени на экране будет демонстрироваться фильм, сделанный в неожиданном жанре «карантин-арт». Соавтором кинокартины выступил Николай Терентьев — звезда первого состава знаменитых «Лицедеев» и по совместительству супруг героини вечера. Сама же поэтесса разместится на барном стуле перед экраном и под его ритмичное мерцание прочтет стихи из одноименного сборника, который вышел два года назад.

Проект был представлен публике в декабре в Торонто, а из российских почитателей таланта Веры Павловой петербуржцы увидят и услышат его первыми.



Вера Павлова — автор более двух десятков поэтических сборников, лауреат Премии имени Аполлона Григорьева (2000 год). Основная тема поэзии — личная и интимная жизнь современной женщины, о которой поэтесса говорит открыто и откровенно. Сочинения переведены на двадцать два иностранных языка. По либретто и стихам написаны оперы (Майкл Найман, Ефрем Подгайц, Ираида Юсупова, Пётр Аполлонов), кантаты и вокальные циклы. Участвовала в международных поэтических фестивалях в Англии, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Голландии, США, Греции, Швейцарии. Возглавляет жюри первого Международного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна».

Начало в 19:00.



18+



Наталия Эфендиева

