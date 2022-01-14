Водитель Toyota, столкнувшейся с троллейбусом на Московском, за год привлекался за нарушения ПДД 11 раз

В легковом автомобиле, столкнувшемся с троллейбусом в Московском районе Петербурга вечером 13 января, пострадала девушка. У нее серьезные травмы. Водитель машины за год неоднократно попадался на нарушениях ПДД.
Как стало известно «Фонтанке», в 20:40 13 января на регулируемом перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись троллейбус и автомобиль Toyota Corolla. Электротранспорт, которым управляла 46-летняя петербурженка, поворачивал налево. «Тойота», за рулем которой находился 26-летний житель Чеченской республики, ехала во встречном направлении прямо. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал троллейбусу в правый борт.
В результате ДТП серьезно пострадала 16-летняя пассажирка «Тойоты» (ранее сообщалось, что это был юноша). Девушка получила травмы внутренних органов и перелом ребер, в тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию. В Горэлектротрансе рассказывали еще о двоих пострадавших: водителе авто и пассажирке троллейбуса.
Водитель «Короллы» в 2021 году 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сама машина принадлежит 28-летнему мужчине. За женщиной — водителем троллейбуса в минувшем году нарушений не числится.