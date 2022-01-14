FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.57р85.46р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Водитель Toyota, столкнувшейся с троллейбусом на Московском, за год привлекался за нарушения ПДД 11 раз

6
Печать
Фото: «ДТП и ЧП»
ПоделитьсяПоделиться

В легковом автомобиле, столкнувшемся с троллейбусом в Московском районе Петербурга вечером 13 января, пострадала девушка. У нее серьезные травмы. Водитель машины за год неоднократно попадался на нарушениях ПДД.

Как стало известно «Фонтанке», в 20:40 13 января на регулируемом перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись троллейбус и автомобиль Toyota Corolla. Электротранспорт, которым управляла 46-летняя петербурженка, поворачивал налево. «Тойота», за рулем которой находился 26-летний житель Чеченской республики, ехала во встречном направлении прямо. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал троллейбусу в правый борт.

В результате ДТП серьезно пострадала 16-летняя пассажирка «Тойоты» (ранее сообщалось, что это был юноша). Девушка получила травмы внутренних органов и перелом ребер, в тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию. В Горэлектротрансе рассказывали еще о двоих пострадавших: водителе авто и пассажирке троллейбуса.

Водитель «Короллы» в 2021 году 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Сама машина принадлежит 28-летнему мужчине. За женщиной — водителем троллейбуса в минувшем году нарушений не числится.

Фото: «ДТП и ЧП»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Кот в лаптях
Они не способны жить в крупном городе, у них в чечне население 1 миллион человек и то говорят половина прописки, а у нас только в красногвардейском районе с одними пятиэтажками живёт миллион, это тоже самое что городской бы в аул переехал и головой тронулся, зря они едут сюда.
Mr.Long
Хде видео?! Неужели камер нет на Московском?
jump
а чего не сбежал ? так же далают джигиты? Тонировка ноль ..машина не его все по красоте. Россия - все можно !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний