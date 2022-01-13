На перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись легковушка и троллейбус. Троих госпитализировали

На перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы в Петербурге легковой автомобиль въехал в троллейбус № 26. Об этом в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказали очевидцы происшествия.
Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в соцсети 13 января, из-за столкновения передняя часть машины оказалась серьезно деформирована. К месту аварии подъехали карета скорой помощи и пожарные.
Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», легковой автомобиль въехал в правый борт троллейбуса.
«В результате ДТП в автомобиле пострадали водитель и пассажир, в троллейбусе травмы получила пассажирка. Пострадавшие госпитализированы», — добавили там.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.