На перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы столкнулись легковушка и троллейбус. Троих госпитализировали

На перекрестке Московского проспекта и Кузнецовской улицы в Петербурге легковой автомобиль въехал в троллейбус № 26. Об этом в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» рассказали очевидцы происшествия.



Судя по фотографиям и видеозаписям, опубликованным в соцсети 13 января, из-за столкновения передняя часть машины оказалась серьезно деформирована. К месту аварии подъехали карета скорой помощи и пожарные.