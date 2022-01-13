Петербуржец увидел бесхозную «Газель» и продал ее за 100 тысяч рублей

Житель Красногвардейского района Петербурга почти на месяц оставил свою старенькую «Газель» недалеко от Купчино и больше ее не видел. Оказалось, что машине уже нашли нового хозяина.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, несколько дней назад в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 40-летний мужчина и рассказал, что в период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022-го от дома 54 по Софийской улице похитили его «Газель» 2001 года выпуска. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).