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Петербуржец увидел бесхозную «Газель» и продал ее за 100 тысяч рублей

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Житель Красногвардейского района Петербурга почти на месяц оставил свою старенькую «Газель» недалеко от Купчино и больше ее не видел. Оказалось, что машине уже нашли нового хозяина.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, несколько дней назад в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 40-летний мужчина и рассказал, что в период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022-го от дома 54 по Софийской улице похитили его «Газель» 2001 года выпуска. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

В половине одиннадцатого часа вечера 11 января машину обнаружили у дома 298 по Московскому шоссе в Шушарах, а полчаса спустя у дома дома 34, корпус 1, по Колпинскому шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний неработающий житель Шушар. Мужчина увидел бесхозную «Газель» и продал ее за 100 тысяч рублей. Подозреваемого поместили в изолятор.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Для Гостей из Средней Азии у нас девочки и женщины какие то же "непристроенные" судя по разным событиям криминального толка.
Zet
А кто задержан-то: похититель-продавец или покупатель?
iigaza
Гость из Средней Азии с болью в сердце смотрел на эту безхозяйственность и не выдержал.
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