После реконструкции Центральной ТЭЦ в Петербурге там должно появиться общественное пространство

Реконструкция ТЭЦ на Новгородской улице позволить освободить место для общественного пространства. «Газпром» уже реализует проект.
«Планируется градостроительное преобразование Центральной ТЭЦ на Новгородской улице, — заявил 12 января в эфире телеканала «Санкт-Петербург» зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Долгов. — Помимо установки шести новых водогрейных котлов, в результате высвобождения площадей будет организовано общественное пространство, которым смогут пользоваться жители Санкт-Петербурга. По тем материалам, что мы видели, это будет достаточно красивый новый объект в центре города».
Ранее «Фонтанка» писала о том, что инвестпроект по ТЭЦ, которая находится на балансе ТГК-1, рассчитан до 2027 года. Среди других крупных объектов под реконструкцию — Автовская ТЭЦ. Основными акционерами ТГК-1 являются ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,99%).