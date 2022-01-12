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После реконструкции Центральной ТЭЦ в Петербурге там должно появиться общественное пространство

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Реконструкция ТЭЦ на Новгородской улице позволить освободить место для общественного пространства. «Газпром» уже реализует проект.

«Планируется градостроительное преобразование Центральной ТЭЦ на Новгородской улице, — заявил 12 января в эфире телеканала «Санкт-Петербург» зампредседателя комитета по энергетике Дмитрий Долгов. — Помимо установки шести новых водогрейных котлов, в результате высвобождения площадей будет организовано общественное пространство, которым смогут пользоваться жители Санкт-Петербурга. По тем материалам, что мы видели, это будет достаточно красивый новый объект в центре города».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что инвестпроект по ТЭЦ, которая находится на балансе ТГК-1, рассчитан до 2027 года. Среди других крупных объектов под реконструкцию — Автовская ТЭЦ. Основными акционерами ТГК-1 являются ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,99%).

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Комментарии (2)

Батарейкин
Предлагаю забабахать там ЖК на 100500 квартир и шоп кажный дом этажей по 30 был!!!
NAFTALIN 2000-2036
какое там общество появится в этом пространстве.. там птицы не поют, деревья не растут... туда разве с Красного Текстильщика будут квазироссияне приходить погреться зимой и поесть бесплатных печенек летой
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