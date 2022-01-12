Директора фирмы в Петербурге оставили без лизинговой KIA Sportage перед днем рождения

Предприниматель из Петербурга и года не проездил на взятом в лизинг кроссовере. После новогодних праздников на него положил глаз неизвестный угонщик.



Как стало известно «Фонтанке», в 8:38 11 января в полицию Московского района Петербурга обратился 44-летний директор коммерческой фирмы. Мужчина рассказал, что в период с восьми вечера 10 января до 8:10 11 января от дома 19, корпус 1, по проспекту Космонавтов неизвестный злоумышленник похитил автомобиль KIA Sportage 2021 года выпуска. Автомобиль стоимостью около 2,3 миллиона рублей принадлежит лизинговой компании, заявитель управляет им по договору лизинга с апреля прошлого года.