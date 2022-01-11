ГИБДД Петербурга рассказала, сколько пьяных водителей отловила за праздники. Их несколько сотен

За новогодние праздники ГИБДД Петербурга и Ленинградской области пресекла 3192 нарушения ПДД, в том числе полицейские поймали полтысячи пьяных водителей. Рейды продолжатся и в последующие выходные января.
Как сообщает 11 января пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 1 по 9 января инспекторы задержали за «пьяную» езду 541 водителя. Из них у 351 человек алкотестеры зафиксировали состояние опьянения, 158 человек пройти медосвидетельствование отказались, а 32 водителя попались нетрезвыми за рулем повторно и будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Помимо этого, 197 водителей попались за выезд на «встречку», 51 водитель — за езду без прав, 769 — за нарушение правил перевозки детей и еще 629 водителей — за непропуск пешеходов. Также было пресечено 1008 нарушений ПДД со стороны пешеходов или пассажиров.
В январе ГИБДД продолжит ловить пьяных водителей по выходным. Рейды пройдут в Петербурге и Ленобласти ночью с 14 на 15 января, с 15 на 16 января, с 16 на 17 января, с 28 на 29 января, с 29 на 30 января и с 30 на 31 января. Полицейские напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортом пьяному водителю, по ст. 12.8 КоАП РФ, полагается штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года. А если нарушение совершено повторно, наступает уголовная ответственность.