ГИБДД Петербурга рассказала, сколько пьяных водителей отловила за праздники. Их несколько сотен

За новогодние праздники ГИБДД Петербурга и Ленинградской области пресекла 3192 нарушения ПДД, в том числе полицейские поймали полтысячи пьяных водителей. Рейды продолжатся и в последующие выходные января.



Как сообщает 11 января пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 1 по 9 января инспекторы задержали за «пьяную» езду 541 водителя. Из них у 351 человек алкотестеры зафиксировали состояние опьянения, 158 человек пройти медосвидетельствование отказались, а 32 водителя попались нетрезвыми за рулем повторно и будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.