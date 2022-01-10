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Шесть домов в Колпино остались без тепла из-за аварии

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Шесть домов в Колпинском районе Петербурга остались с остывающими батареями вечером 10 января. Об этом сообщили в администрации района.

Из-за технологического отказа на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб» тепло отключили в шести домах на улице Плановой в поселке Металлострой. Ремонтные работы уже ведутся, их обещают завершить «как можно быстрее», однако конкретных сроков чиновники пока не назвали. В администрации подчеркнули, что после окончания ремонта управляющая компания будет подключать дома к теплу еще в течение 2–3 часов.

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