Шесть домов в Колпино остались без тепла из-за аварии

Шесть домов в Колпинском районе Петербурга остались с остывающими батареями вечером 10 января. Об этом сообщили в администрации района.



Из-за технологического отказа на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб» тепло отключили в шести домах на улице Плановой в поселке Металлострой. Ремонтные работы уже ведутся, их обещают завершить «как можно быстрее», однако конкретных сроков чиновники пока не назвали. В администрации подчеркнули, что после окончания ремонта управляющая компания будет подключать дома к теплу еще в течение 2–3 часов.

