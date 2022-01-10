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За неделю Петербург укрыло почти 30-сантиметровым слоем снега

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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Объемы снежных масс, вывезенных на утилизацию с улиц Петербурга в этом зимнем сезоне, приближаются к двум миллионам «кубов». За минувшую неделю на плавилки уехало около 16 тысяч самосвалов снега.

Как сообщает 10 января пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за прошедшую неделю с городских улиц вывезли почти 320 тысяч кубометров снега. Погода отметилась температурными качелями и скачками в полтора десятка градусов. Снег шел каждый день, и в итоге за семь дней на петербургские дороги лег 30-сантиметровый слой осадков.

Всего с конца ноября, когда в Петербурге прошли первые крупные снегопады, и по текущий день высота выпавшего в городе снега превысила 122 сантиметра. На утилизацию за этот период было отправлено более 1 миллиона 700 тысяч «кубов» снежных масс.

Каждый день дорожники высыпают на проезжую часть и тротуары порядка 2 тысяч тонн песко-соляной смеси, на 90% состоящей из песка. В садах, скверах и парках, на аллеях и бульварах для борьбы с наледью используют только песок или гранитную крошку.

В понедельник, 10 января, петербургские улицы чистят 1063 машины и 1270 дворников. На территориях зеленых насаждений работают еще 198 машин и 699 специалистов садово-парковых хозяйств.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (4)

Perli
Поэтому и говорю - город можно не убирать, АНОМАЛИЯ!!! Все статьи именно об этом!
ДуремарСПб.
В моем родном городе Баку жители более терпеливые и никогда не жалуются на неубранный снег,заявил Сбеглов.
тов
В дворовых проездах колея - скорой помощи не проехать.

И так уже две недели.

Все на всё забили.

Видно недолго осталось режиму.
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