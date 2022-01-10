За неделю Петербург укрыло почти 30-сантиметровым слоем снега

Как сообщает 10 января пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за прошедшую неделю с городских улиц вывезли почти 320 тысяч кубометров снега. Погода отметилась температурными качелями и скачками в полтора десятка градусов. Снег шел каждый день, и в итоге за семь дней на петербургские дороги лег 30-сантиметровый слой осадков.

Объемы снежных масс, вывезенных на утилизацию с улиц Петербурга в этом зимнем сезоне, приближаются к двум миллионам «кубов». За минувшую неделю на плавилки уехало около 16 тысяч самосвалов снега.

Всего с конца ноября, когда в Петербурге прошли первые крупные снегопады, и по текущий день высота выпавшего в городе снега превысила 122 сантиметра. На утилизацию за этот период было отправлено более 1 миллиона 700 тысяч «кубов» снежных масс.

Каждый день дорожники высыпают на проезжую часть и тротуары порядка 2 тысяч тонн песко-соляной смеси, на 90% состоящей из песка. В садах, скверах и парках, на аллеях и бульварах для борьбы с наледью используют только песок или гранитную крошку.

В понедельник, 10 января, петербургские улицы чистят 1063 машины и 1270 дворников. На территориях зеленых насаждений работают еще 198 машин и 699 специалистов садово-парковых хозяйств.