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Продолжение Пискаревского проспекта в обход Мурино дошло до экспертизы

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В Ленинградской области завершили и отправили на экспертизу проект строительства «правого» обхода Мурино. Петербург свою часть дороги еще проектирует.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба администрации Ленобласти, проектная документация на строительство областной части продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино с выходом на Токсовское шоссе направлена на проверку в петербургский филиал Главгосэкспертизы.

Схематичная трассировка дороги на карте указана под номером 9.

Карта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЛО
Карта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЛОФото: Дорожный комитет Ленобласти
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Проект обхода разработан по заказу «Ленавтодора». На стройку в ближайшие два года планируется выделить федеральное финансирование и предоставить инфраструктурный кредит в размере 2,2 миллиарда рублей. Подтверждение об этом Ленобласть получила в конце 2021 года.

Карта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЛО
Карта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры ЛОФото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (1)

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