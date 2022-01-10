Продолжение Пискаревского проспекта в обход Мурино дошло до экспертизы

В Ленинградской области завершили и отправили на экспертизу проект строительства «правого» обхода Мурино. Петербург свою часть дороги еще проектирует.
Как сообщает 10 декабря пресс-служба администрации Ленобласти, проектная документация на строительство областной части продолжения Пискаревского проспекта в обход Мурино с выходом на Токсовское шоссе направлена на проверку в петербургский филиал Главгосэкспертизы.
Схематичная трассировка дороги на карте указана под номером 9.
Проект обхода разработан по заказу «Ленавтодора». На стройку в ближайшие два года планируется выделить федеральное финансирование и предоставить инфраструктурный кредит в размере 2,2 миллиарда рублей. Подтверждение об этом Ленобласть получила в конце 2021 года.