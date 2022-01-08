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Студентам из Казахстана разрешили перенести экзамены в СПбГУ

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Студенты из Казахастана в связи со сложной ситуацией в стране имеют уважительную причину для переноса экзаменов, заявила первый проректор СПбГУ по учебной работе Марина Лаврикова.

«Объективной и уважительной причиной для предоставления студентам индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана (например, проблема отсутствия интернет-связи для удаленного обучения и другие проблемы). В таких случаях всем студентам, находящимся на территории Казахстана, кто направит заявление и/или не сможет вовремя сообщить о возникших проблемах, экзамены будут перенесены (предоставлен индивидуальный график)», — сообщила 8 января Лаврикова на портале СПбГУ.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестантов убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Известно, что в Алма-Ате от выстрела в голову погибла четырехлетняя девочка, от пулевого ранения также скончался музыкант и режиссер Сакен Битаев.

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