Студентам из Казахстана разрешили перенести экзамены в СПбГУ

Студенты из Казахастана в связи со сложной ситуацией в стране имеют уважительную причину для переноса экзаменов, заявила первый проректор СПбГУ по учебной работе Марина Лаврикова.



«Объективной и уважительной причиной для предоставления студентам индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана (например, проблема отсутствия интернет-связи для удаленного обучения и другие проблемы). В таких случаях всем студентам, находящимся на территории Казахстана, кто направит заявление и/или не сможет вовремя сообщить о возникших проблемах, экзамены будут перенесены (предоставлен индивидуальный график)», — сообщила 8 января Лаврикова на портале СПбГУ.

