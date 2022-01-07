«Отец казахского хип-хопа» убит во время протестов в Алма-Ате

Музыкант и режиссер Сакен Битаев погиб во время массовых беспорядков, в которые погружены города Казахстана. Близкие рэп-исполнителя сообщают, что Salamec Staff стал жертвой мародеров.

О смерти рэпера 7 января рассказал друг погибшего, казахский блогер Данияр Адилбеков. На своей странице в Facebook он изложил обстоятельства гибели Сакена Битаева. Это произошло в Алма-Ате. 6 января Битаев и его приятель сидели в машине, когда к ним подошла группа мужчин. Неизвестные попытались вскрыть двери автомобиля.

«Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами», — написал Данияр Адилбеков.

По словам Адилбекова, родители не могут забрать тело Битаева домой, потому что «не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть».

Казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев известен также под псевдонимом Salamec Staff. «Сакен был одним из талантливейших режиссёров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его детище. Режиссёр от Бога — снимал разные вещи для Салема, в том числе и «Пацанские истории», — перечислил в своем посте Данияр Адилбеков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Первопричиной стал рост цен на газ, однако экономические требования сменились политическими — полная смена правящего клана (Нурсултана Назарбаева). За три дня митинги переросли в массовые беспорядки, которые не смогли остановить отставка правительства и смещение Назарбаева с поста главы Совбеза.