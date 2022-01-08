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В Казахстане задержан корреспондент Russia Today

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Внештатный корреспондент Russia Today Станислав Обищенко задержан в Казахстане. Об этом RT 8 января сообщает в своем телеграм-канале.

Никаких подробностей издание не приводит. Военкорр Семен Пегов, автор телеграм-канала War Gonzo, уточняет, что Обищенко был «жестко задержан» казахстанскими военными в Алма-Ате.

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Комментарии (5)

Эд Хэммет
Он принимал участие в заговоре и пособничал террористам?
Leo.S
Позитивная новость
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Вау! Надо будет послушать, как Марго будет на фекалии исходить. В прошлый раз знатно вышло. :)
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