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«Никаких разговоров с террористами, мы должны их убить». Президент Казахстана заявил о шести атаках на столицу страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на столицу страны было совершено как минимум шесть атак террористов. Об этом он написал вечером 7 января в своем Twitter на английском языке.

По его словам, в нападениях принимали участие около 20 тысяч человек. «Бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра. Некоторые из них говорили не на казахском языке», — добавил Токаев.

«Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные помещения и магазины, убивали граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких разговоров с террористами, мы должны их убить», — подытожил президент Казахстана.

7 января на территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в 7 утра по местному времени провел заседание заседании контртеррористического штаба, на котором объявил о начале операции «Антитеррор». Глава Казахстана отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения».

Утром в пятницу стрельба возобновилась в Алма-Ате. Журналисты сообщили о погибших и о нападении на Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности, которое удалось отразить. По информации полиции, в городе задержали более 70 боевиков и 30 мародеров.

По официальным данным МВД страны, в ходе подавления беспорядков задержаны 3 811 человек, ликвидированы 26, еще 26 ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

«Фонтанка» показывала, как выглядят города в стране после протестов и беспорядков.

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Комментарии (48)

266033940
Врёт этот клоун, однозначно, приплетая каких то террористов, говорящих на иностранном языке.)))) Видать наш Володька, его врать учит. ))))))
266602911
...грустно всё это и к несчастью общему отсутствие в информации о Назарбаеве дает юридические основания рассуждать о признаках государственного переворота в Казахстане
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.... а тем временем.
--- NBC: США готовы обсудить с Россией сокращение войск в Европе
.... с пактом Байден-Путин я похоже угадал.
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