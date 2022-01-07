«Никаких разговоров с террористами, мы должны их убить». Президент Казахстана заявил о шести атаках на столицу страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на столицу страны было совершено как минимум шесть атак террористов. Об этом он написал вечером 7 января в своем Twitter на английском языке.



По его словам, в нападениях принимали участие около 20 тысяч человек. «Бандиты и террористы очень хорошо подготовлены, организованы и находятся под командованием спеццентра. Некоторые из них говорили не на казахском языке», — добавил Токаев.



«Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные помещения и магазины, убивали граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких разговоров с террористами, мы должны их убить», — подытожил президент Казахстана.