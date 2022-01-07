Патриарх Кирилл: Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида. Об этом он рассказал 7 января в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».



«Если подобное [отказ женщин от деторождения] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы», — поделился патриарх (цитата по РИА Новости).