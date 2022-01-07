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Патриарх Кирилл: Отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отказ женщин от рождения детей станет концом человека разумного как вида. Об этом он рассказал 7 января в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

«Если подобное [отказ женщин от деторождения] когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы», — поделился патриарх (цитата по РИА Новости).

По его словам, отказ от рождения детей также приведет к тому, что человеческая личность «потеряет свое основное измерение».

В мае патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать из-за опасений не поднять детей, отдать их Русской православной церкви для воспитания.

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Комментарии (43)

260591241
Не закончится, останутся мусульмане
266159985
Лутче бы патриарх деняк всем бы дал уж мы то тогда фсех оплодотворили
261215271
Какая прекрасная мысль. Свежая. Если детей не будут рожать, то человечество закончится, кто бы мог подумать, браво.
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