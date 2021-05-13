В обращении к участникам Х Общецерковного съезда по социальному служению патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать из-за опасений не поднять детей, отдать их Русской православной церкви для воспитания. Шесть лет назад на таком же съезде он высказался против беби-боксов «как истинный православный человек и ответственный гражданин нашей страны».
Сам съезд начался 13 мая в Москве, а обращение патриарха появилось на официальном канале РПЦ в Youtube.
Автор: YouTube/russianchurch
«Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал патриарх.
В РПЦ отмечают, что они реализуют более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив, среди которых 77 приютов для беременных и матерей с детьми. Однако церковь в России категорично относится к идее «беби-боксов». В частности, представители РПЦ называли их «специально разработанной акцией — отдельным видом вооружения для разрушения русской семьи».