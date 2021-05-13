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«Не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви». Патриарх Кирилл обещал женщинам, отказавшимся от абортов, воспитать их детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил женщинам вместо абортов отдавать детей церкви

В обращении к участникам Х Общецерковного съезда по социальному служению патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать из-за опасений не поднять детей, отдать их Русской православной церкви для воспитания. Шесть лет назад на таком же съезде он высказался против беби-боксов «как истинный православный человек и ответственный гражданин нашей страны».

Сам съезд начался 13 мая в Москве, а обращение патриарха появилось на официальном канале РПЦ в Youtube.

Автор: YouTube/russianchurch

«Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот, будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству», — сказал патриарх.

В РПЦ отмечают, что они реализуют более 4,5 тыс. церковных социальных учреждений, проектов и инициатив, среди которых 77 приютов для беременных и матерей с детьми. Однако церковь в России категорично относится к идее «беби-боксов». В частности, представители РПЦ называли их «специально разработанной акцией — отдельным видом вооружения для разрушения русской семьи».

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Комментарии (18)

265845724
Гуньдяя и ко видно азиаты уже прижали...Так создавайте щколы при церквях,а не яхты и дворцы сказочные..Иначе корочун вам от басурман вам будет 110 процентов!!!!
Павел Михайлов
Гундяев решил зомбировать с рождения.
Komarinsk2019
Как будто проблема в том, что ребенка отдать некуда...
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