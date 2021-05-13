В обращении к участникам Х Общецерковного съезда по социальному служению патриарх Кирилл призвал женщин, которые не хотят рожать из-за опасений не поднять детей, отдать их Русской православной церкви для воспитания. Шесть лет назад на таком же съезде он высказался против беби-боксов «как истинный православный человек и ответственный гражданин нашей страны».



Сам съезд начался 13 мая в Москве, а обращение патриарха появилось на официальном канале РПЦ в Youtube.