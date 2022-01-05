Петербуржцам мало бесплатных катков, и они укатали горку в переходе на Невском

Погода помогла жителям Петербурга найти себе развлечение даже в подземном переходе у Гостиного двора на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.



Очевидцы в сообществе «Мегаполис. ДТП и ЧП» «ВКонтакте» 5 января делятся видео «горки», которую накатали пешеходы при спуске с Невского под землю.

