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Петербуржцам мало бесплатных катков, и они укатали горку в переходе на Невском

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Погода помогла жителям Петербурга найти себе развлечение даже в подземном переходе у Гостиного двора на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы.

Очевидцы в сообществе «Мегаполис. ДТП и ЧП» «ВКонтакте» 5 января делятся видео «горки», которую накатали пешеходы при спуске с Невского под землю.

Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ

Развеселые горожане практикуют катание не только стоя, но и на попе, лежа на спине и на животе. А что еще остается делать в такую погоду? Только находить хорошие стороны.

Сегодня под воздействием тёплого сектора циклона снег на дорогах и тротуарах Петербурга начал таять. Но скоро все это превратится в отличные катки: синоптики прогнозируют резкое похолодание.

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Комментарии (3)

angel of death
тоже мне - псевдо-новость от псевдо-великой...
каждый год там раскатывают каток... КАЖДЫЙ... как и в большинстве дворов и второстепенных дорожек...
лучше пишите про Богатые Урожаи в прошлом году, которых нет, судя по ценнику морковки в 100 деревянных...
Alex000
Травматологам ОЧЕНЬ сочувствую.
Работы будет ОЧЕНЬ много.
263306601
Да просто ничего нет, в детстве мы три пруда и два поля чистили от СНЕГА со льдом...
Сейчас один пруд хозяин ПЕТЕРБУРГ газа захватил и прихватизировал ..., одно поле больше не заливают поскольку продали под застройку,
а остальное просто никто не трогает ,не заливает, не чистит...

Времена России...
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