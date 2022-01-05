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ГУ МЧС по Ленобласти: Готовьтесь к температуре минус 25 градусов

В четверг, 6 января, по области местами ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега.

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Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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Очередное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Ленинградской области выпустило региональное ГУ МЧС.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 5 января, завтра по области местами ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сложная обстановка. 7 января температура может понизиться до минус 20 градусов, а 8 января — до минус 25. Гололедица на дорогах сохранится.

Сегодня крайний запад европейской части России оказался во власти оттепелей, поясняет центр «Фобос». По данным на 15:00, в Кингисеппе столбик термометра поднялся до отметки плюс 1,6 градуса, в Великих Луках — до плюс 1,4, в Трубчевске — до плюс 4. В Петербурге, по данным СЗ УГМС на 17 часов, — плюс 1,5 градуса. Снег в городе начал таять.

«Но воздух Атлантики неумолимо движется на восток, и завтра в центре страны столбики термометров почти везде будут колебаться вблизи нулевой отметки, на берегах Волги морозы ослабеют до -2…-7 градусов. Зато на Северо-Запад начнут вторгаться воздушные массы из северных районов Скандинавии, и на берегах Невы к вечеру похолодает до -2…-7 градусов», — отмечается в сообщении «Фобоса».

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (2)

veteran78
Шо за место для постройки города этот долговязый выбрал ? 60 лет в ём живу а к погоде дурацкой никак не привыкну.
Артист ритуальных услуг
Жидкий азот, штоле, в батареи закачают?..
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