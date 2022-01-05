ГУ МЧС по Ленобласти: Готовьтесь к температуре минус 25 градусов

Очередное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Ленинградской области выпустило региональное ГУ МЧС.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 5 января, завтра по области местами ожидаются сильный снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сложная обстановка. 7 января температура может понизиться до минус 20 градусов, а 8 января — до минус 25. Гололедица на дорогах сохранится.
Сегодня крайний запад европейской части России оказался во власти оттепелей, поясняет центр «Фобос». По данным на 15:00, в Кингисеппе столбик термометра поднялся до отметки плюс 1,6 градуса, в Великих Луках — до плюс 1,4, в Трубчевске — до плюс 4. В Петербурге, по данным СЗ УГМС на 17 часов, — плюс 1,5 градуса. Снег в городе начал таять.
«Но воздух Атлантики неумолимо движется на восток, и завтра в центре страны столбики термометров почти везде будут колебаться вблизи нулевой отметки, на берегах Волги морозы ослабеют до -2…-7 градусов. Зато на Северо-Запад начнут вторгаться воздушные массы из северных районов Скандинавии, и на берегах Невы к вечеру похолодает до -2…-7 градусов», — отмечается в сообщении «Фобоса».