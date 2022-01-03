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В смертельной аварии на Киевском шоссе пострадали двое детей и женщина. На встречку выехала пенсионерка

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В тройном ДТП на 82-м километре Киевского шоссе пострадали трое — женщина и два ребенка. Об этом 3 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось о погибших водителях. Мужчине, сидевшему за рулём «Хёндэ Солярис», было 37 лет, женщине из «Рено» — 62 года. Именно она выехала на встречную полосу и, по предварительным данным, спровоцировала аварию.

Среди пострадавших, госпитализированных в медицинские учреждения, — дети 8 и 11 лет, а также 32-летняя женщина. У всех травмы средней степени тяжести.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
Там по одной полосе в каждую сторону без разделения полос. Обочина зимой расширяется за счет снега, приходится ехать впритирку со встречной полосой. Нервные едут по встречной полосе, обгоняя цуг автомобилей, едущих с дозволенной скоростью. Зимой в неблагоприятную погоду там основная масса движется со скоростью не более 70 км/ч. Парушино, где произошла авария - на границе Лужского района. Скорость в населённом пункте никто не снижает. Таков обычай на этом шоссе.
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