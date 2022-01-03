В смертельной аварии на Киевском шоссе пострадали двое детей и женщина. На встречку выехала пенсионерка

В тройном ДТП на 82-м километре Киевского шоссе пострадали трое — женщина и два ребенка. Об этом 3 января рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Ранее сообщалось о погибших водителях. Мужчине, сидевшему за рулём «Хёндэ Солярис», было 37 лет, женщине из «Рено» — 62 года. Именно она выехала на встречную полосу и, по предварительным данным, спровоцировала аварию.



Среди пострадавших, госпитализированных в медицинские учреждения, — дети 8 и 11 лет, а также 32-летняя женщина. У всех травмы средней степени тяжести.

