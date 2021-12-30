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РЖД: Около 55 тысяч россиян встретят Новый год в поезде

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Новогоднюю ночь в пути проведут порядка 55 тысяч пассажиров в 450 поездах. С наступлением Нового года их традиционно поздравит начальник поезда, детей ждут сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах подготовлено праздничное меню.

Как сообщает 30 декабря пресс-служба РЖД, холдинг назначил на новогодние и рождественские праздники — по 9 января включительно — более 540 дополнительных поездов. Они будут возить пассажиров на самых востребованных маршрутах, в том числе из Москвы в Петербург и из Петербурга в Воронеж, Мурманск, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и горный парк «Рускеала». На направлениях с повышенным спросом удлинили составы: более 90 вагонов пополнили схемы 74 поездов.

Пиковые даты отправления приходятся на 29 и 30 декабря и 8 и 9 января. Продажи билетов на эти даты более чем на 40% превысили уровень 2020–2021 годов, а на некоторых направлениях из Москвы и в Москву спрос оказался даже больше допандемийного, отмечают в компании. По 9 января уже оформили проезд более 17 тысяч детей в составах 360 организованных групп из Москвы, Петербурга и других городов России.

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