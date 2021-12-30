РЖД: Около 55 тысяч россиян встретят Новый год в поезде

Новогоднюю ночь в пути проведут порядка 55 тысяч пассажиров в 450 поездах. С наступлением Нового года их традиционно поздравит начальник поезда, детей ждут сладкие угощения, а в вагонах-ресторанах подготовлено праздничное меню.



Как сообщает 30 декабря пресс-служба РЖД, холдинг назначил на новогодние и рождественские праздники — по 9 января включительно — более 540 дополнительных поездов. Они будут возить пассажиров на самых востребованных маршрутах, в том числе из Москвы в Петербург и из Петербурга в Воронеж, Мурманск, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и горный парк «Рускеала». На направлениях с повышенным спросом удлинили составы: более 90 вагонов пополнили схемы 74 поездов.