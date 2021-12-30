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Водитель уборочного трактора перегнал чужой автомобиль в Петербурге и заработал уголовное дело

Житель Петербурга не нашел свой внедорожник на месте парковки. Оказалось, что его перегнал водитель уборочного трактора. Теперь в ситуации разбирается полиция.

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Как сообщает 30 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 декабря в полицию поступило сообщение об угоне от дома 9, корпус 6, по проспекту Энергетиков автомобиля Great Wall Hover за 448 000 рублей, принадлежащего 28-летнему петербуржцу. Позже выяснилось, что припаркован внедорожник был в другом месте — у дома 5 по улице 2-й Луч. В 18:08 27 декабря пропажа нашлась у соседнего дома — на улице 2-й Луч, 18. После осмотра машину передали собственнику под сохранную расписку.

А в три часа дня 28 декабря в полицию с повинной явился 44-летний тракторист-машинист СПб ГУДП «Центр». Мужчина рассказал, что в 6:45 26 декабря увидел у дома 5 по улице 2-й Луч открытый Hover с ключом в замке зажигания, сел в него и перегнал к дому 18 по улице 2-й Луч.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт «в», УК РФ (кража в крупном размере). Тракториста отпустили под подписку о невыезде. В СПб ГУДП «Центр» «Фонтанке» сообщили, что воздержатся от комментариев до окончания следственных мероприятий.

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Комментарии (8)

265059269
Оставить машину незакрытой и с ключами - проще простого и без всяких измененных сознаниев. Достаточно при выгрузке барахла отвлечься на звонок или на детей. Потом нагрузился вещами и ушел. Кто там про эти ключи вспоминает...
zsmuraga
перегнал, но не украл же. я уверен, что ничего в ней даже не пропало. хозяина бы машины проверить на запрещённые вещества и в каком состоянии он управлял машиной, что аж ключи с открытой дверью оставил
260569221
Не понял???
А может водятла проверить на адекватность?? Может употреблял чего, до того как сесть за руль?
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