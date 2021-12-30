Водитель уборочного трактора перегнал чужой автомобиль в Петербурге и заработал уголовное дело

Как сообщает 30 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 декабря в полицию поступило сообщение об угоне от дома 9, корпус 6, по проспекту Энергетиков автомобиля Great Wall Hover за 448 000 рублей, принадлежащего 28-летнему петербуржцу. Позже выяснилось, что припаркован внедорожник был в другом месте — у дома 5 по улице 2-й Луч. В 18:08 27 декабря пропажа нашлась у соседнего дома — на улице 2-й Луч, 18. После осмотра машину передали собственнику под сохранную расписку.

А в три часа дня 28 декабря в полицию с повинной явился 44-летний тракторист-машинист СПб ГУДП «Центр». Мужчина рассказал, что в 6:45 26 декабря увидел у дома 5 по улице 2-й Луч открытый Hover с ключом в замке зажигания, сел в него и перегнал к дому 18 по улице 2-й Луч.