В Буграх опять сожгли машину местному депутату, а вместе с ней сгорел автомобиль водителя скорой

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело о поджоге автомобилей в Буграх ночью 29 декабря. Одна из сгоревших машин принадлежит муниципальному депутату. Автомобиль ему жгут уже второй год подряд.
Как стало известно «Фонтанке», в 0:57 среды в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что у дома 11, корпус 2, по Школьной улице в поселке Бугры горят два автомобиля. Прибывшие на место полицейские обнаружили две полностью выгоревшие машины: Renault Sandero Stepway депутата Бугровского сельского поселения Андрея Тиликина и Rover 75, принадлежащий 40-летнему водителю скорой помощи. Возбудили уголовное дело о поджоге по статье 167, часть 2, УК РФ.
По мнению Тиликина, поджог связан с его работой в совете депутатов Бугров. «С коллегами обращались в правительство с просьбой провести аудит финансово-хозяйственной деятельности администрации и подведомственных учреждений. В Буграх — большой старый фонд, деньги выделяются на его содержание и уборку улиц. Но куда именно уходят, нам непонятно», — рассказал он 47News.
Пожар произошел ночью. Тиликин с женой проснулись от сработавшей сигнализации и, увидев горящую машину, вызвали экстренные службы. Пламя быстро перекинулось на соседний «Ровер». Очевидцы успели оттащить LADA Granta и еще одну стоявшую рядом машину. Пожарным же долго было не проехать из-за заставленных машинами дворов.
Это уже второй «Степвей», который сожгли Тиликину. Предыдущий сгорел на той же улице в сентябре прошлого года, только тогда — во дворе дома. Перед этим автомобилю спустили колеса, а дверь квартиры депутата измазали кровью. После пожара было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога.