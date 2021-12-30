В Буграх опять сожгли машину местному депутату, а вместе с ней сгорел автомобиль водителя скорой

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело о поджоге автомобилей в Буграх ночью 29 декабря. Одна из сгоревших машин принадлежит муниципальному депутату. Автомобиль ему жгут уже второй год подряд.

Как стало известно «Фонтанке», в 0:57 среды в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что у дома 11, корпус 2, по Школьной улице в поселке Бугры горят два автомобиля. Прибывшие на место полицейские обнаружили две полностью выгоревшие машины: Renault Sandero Stepway депутата Бугровского сельского поселения Андрея Тиликина и Rover 75, принадлежащий 40-летнему водителю скорой помощи. Возбудили уголовное дело о поджоге по статье 167, часть 2, УК РФ.