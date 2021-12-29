Петербург попал в число регионов для тестирования зарядок для электромобилей. Но после Ленобласти

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 декабря утвердил перечень территорий и дорог федерального значения, где пройдет эксперимент по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей и электробусов. Он пройдет в два этапа, Петербург попал во второй, Ленинградская область — в первый.



В рамках пилотного эксперимента зарядные станции для электротранспорта появятся на 16 территориях и одной автомагистрали. При их отборе в том числе учитывали месторасположение вдоль наиболее загруженной трассы М-4 «Дон» и строящейся дороги Москва — Казань. Реализовать проект планируют до 2024 года, в два этапа.