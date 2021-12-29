Петербург попал в число регионов для тестирования зарядок для электромобилей. Но после Ленобласти

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 декабря утвердил перечень территорий и дорог федерального значения, где пройдет эксперимент по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей и электробусов. Он пройдет в два этапа, Петербург попал во второй, Ленинградская область — в первый.
В рамках пилотного эксперимента зарядные станции для электротранспорта появятся на 16 территориях и одной автомагистрали. При их отборе в том числе учитывали месторасположение вдоль наиболее загруженной трассы М-4 «Дон» и строящейся дороги Москва — Казань. Реализовать проект планируют до 2024 года, в два этапа.
На первом этапе, который стартует в 2022 году, зарядные станции для электромобилей и электробусов планируется построить:
- в Краснодарском крае,
- в Крыму и Севастополе,
- в Ленобласти,
- в Подмосковье,
- в Нижегородской области,
- в Сахалинской области,
- в Татарстане,
- на трассе М-4 «Дон».
В список регионов для второго этапа, который пройдет в 2023 году, определили:
- Владимирскую область,
- Воронежскую область,
- Калининградскую область,
- Липецкую область,
- Ростовскую область,
- Тульскую область,
- Приморский край,
- Ставропольский край,
- Чувашию,
- Москву,
- Санкт-Петербург.
Согласно дорожной карте, утвержденной правительством России, к 2030 году доля выпускаемых в стране электромобилей достигнет