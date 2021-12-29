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Петербург попал в число регионов для тестирования зарядок для электромобилей. Но после Ленобласти

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 декабря утвердил перечень территорий и дорог федерального значения, где пройдет эксперимент по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей и электробусов. Он пройдет в два этапа, Петербург попал во второй, Ленинградская область — в первый.

В рамках пилотного эксперимента зарядные станции для электротранспорта появятся на 16 территориях и одной автомагистрали. При их отборе в том числе учитывали месторасположение вдоль наиболее загруженной трассы М-4 «Дон» и строящейся дороги Москва — Казань. Реализовать проект планируют до 2024 года, в два этапа.

На первом этапе, который стартует в 2022 году, зарядные станции для электромобилей и электробусов планируется построить:

  • в Краснодарском крае,
  • в Крыму и Севастополе,
  • в Ленобласти,
  • в Подмосковье,
  • в Нижегородской области,
  • в Сахалинской области,
  • в Татарстане,
  • на трассе М-4 «Дон».

В список регионов для второго этапа, который пройдет в 2023 году, определили:

  • Владимирскую область,
  • Воронежскую область,
  • Калининградскую область,
  • Липецкую область,
  • Ростовскую область,
  • Тульскую область,
  • Приморский край,
  • Ставропольский край,
  • Чувашию,
  • Москву,
  • Санкт-Петербург.

Согласно дорожной карте, утвержденной правительством России, к 2030 году доля выпускаемых в стране электромобилей достигнет 10 % от общего объема. Планируется, что к этому времени в России запустят не менее 72 тысяч зарядных станций для электротранспорта.

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