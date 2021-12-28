Пьяный кировчанин угнал муниципальный КАМАЗ с базы бюджетного учреждения

Как стало известно «Фонтанке», 27 декабря в 3:40 у дома 9 по Ладожской улице в Кировске сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов грузовой автомобиль КАМАЗ, принадлежащий муниципальному бюджетному учреждению, которое занимается уборкой и благоустройством. За рулем оказался 24-летний неработающий местный житель. Документов на управление транспортным средством он не имел, а вот признаки алкогольного опьянения полицейские у него усмотрели. Пройти медосвидетельствование молодой человек отказался.
В 10:40 понедельника с заявлением об угоне в ОМВД обратился представитель учреждения. По его словам, КАМАЗ был похищен с территории базы МБУ около трех часов ночи. По факту угона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и «пьяную» езду, поместили в изолятор, машину передали собственнику под сохранную расписку.