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Пьяный кировчанин угнал муниципальный КАМАЗ с базы бюджетного учреждения

Сотрудники ГИБДД в Кировском районе Ленобласти остановили для проверки документов грузовик местного бюджетного учреждения. Документов на машину у водителя не нашли, зато нашли признаки опьянения.

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Как стало известно «Фонтанке», 27 декабря в 3:40 у дома 9 по Ладожской улице в Кировске сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов грузовой автомобиль КАМАЗ, принадлежащий муниципальному бюджетному учреждению, которое занимается уборкой и благоустройством. За рулем оказался 24-летний неработающий местный житель. Документов на управление транспортным средством он не имел, а вот признаки алкогольного опьянения полицейские у него усмотрели. Пройти медосвидетельствование молодой человек отказался.

В 10:40 понедельника с заявлением об угоне в ОМВД обратился представитель учреждения. По его словам, КАМАЗ был похищен с территории базы МБУ около трех часов ночи. По факту угона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и «пьяную» езду, поместили в изолятор, машину передали собственнику под сохранную расписку.

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Комментарии (2)

aprahka
Ну любит человек грузовики...))
Nothing
Теперь понятно, если вдруг КАМАЗ понадобится, куда идти надо.
Спасибо за информацию.
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