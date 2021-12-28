Пока курьер забирал заказ в кафе на Лиговском, его оставили без средства доставки

Гражданина Узбекистана задержали в Петербурге по подозрению в угоне автомобиля у мужчины из Киргизии. Потерпевший на 15 минут оставил машину в центре города, чтобы забрать заказ, который должен был доставить.



Как стало известно «Фонтанке», около половины одиннадцатого часа вечера 26 декабря у дома 80 по Невскому проспекту наряд ГИБДД остановил автомобиль Daewoo Matiz под управлением 21-летнего гражданина Узбекистана. В 1:50 27 декабря в полицию Центрального района обратился 28-летний гражданин Киргизии, проживающий в Петербурге и работающий курьером в «Яндекс.Доставке». Он рассказал, что в 21:55 26 декабря припарковал свой «Матиз» у дома 30 по Лиговскому проспекту и отправился в «Теремок» забирать заказ, оставив машину открытой и заведенной. В 22:10 он вернулся и не обнаружил автомобиля на месте.