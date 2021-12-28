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Пока курьер забирал заказ в кафе на Лиговском, его оставили без средства доставки

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Гражданина Узбекистана задержали в Петербурге по подозрению в угоне автомобиля у мужчины из Киргизии. Потерпевший на 15 минут оставил машину в центре города, чтобы забрать заказ, который должен был доставить.

Как стало известно «Фонтанке», около половины одиннадцатого часа вечера 26 декабря у дома 80 по Невскому проспекту наряд ГИБДД остановил автомобиль Daewoo Matiz под управлением 21-летнего гражданина Узбекистана. В 1:50 27 декабря в полицию Центрального района обратился 28-летний гражданин Киргизии, проживающий в Петербурге и работающий курьером в «Яндекс.Доставке». Он рассказал, что в 21:55 26 декабря припарковал свой «Матиз» у дома 30 по Лиговскому проспекту и отправился в «Теремок» забирать заказ, оставив машину открытой и заведенной. В 22:10 он вернулся и не обнаружил автомобиля на месте.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), а задержанный за рулем «Дэу» молодой человек помещен в изолятор. При этом и потерпевший, и подозреваемый находятся на территории РФ без регистрации, в связи с чем на обоих были составлены административные протоколы по ч. 3 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или пребывания в Российской Федерации).

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Комментарии (3)

syshsun
Интересно,о чем бы писали СМИ,если бы не тьма понаехавших урюков.
мухомор
оба нелегала будут принудительно выдворены за пределы РФ с запретом въезда на 10 лет?
Mikle776
это современная Россия )
угнал авто, но цели хищения не было! просто взял покататься ) Обычная отмазка угонщиков
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