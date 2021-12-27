С платной стоянки под Гатчиной угнали погрузчик. Неизвестный мужчина сказал, что возьмет его поработать

Индивидуального предпринимателя лишили погрузчика в Гатчинском районе Ленобласти. Желание угонщика поработать в ночи охрану стоянки не смутило.
Как стало известно «Фонтанке», утром 26 декабря в полицию Гатчинского района обратилась 37-летняя женщина и сообщила о пропаже трактора JCB с платной стоянки в поселке Новый Свет. Позже поступило заявление от хозяина техники — 44-летнего местного предпринимателя. Мужчина рассказал, что погрузчик JCB 3CX Super 2011 года стоимостью 5 миллионов рублей был угнан с охраняемой стоянки между 16:30 25 декабря и 8:20 26 декабря.
Охранник парковки рассказал полиции, что около 0:10 на стоянку пришел неизвестный мужчина лет 40–45 на вид и сказал, что возьмет трактор поработать. После этого он сел в кабину и уехал в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовного дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).