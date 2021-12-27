FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -11
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

С платной стоянки под Гатчиной угнали погрузчик. Неизвестный мужчина сказал, что возьмет его поработать

3
Печать

Индивидуального предпринимателя лишили погрузчика в Гатчинском районе Ленобласти. Желание угонщика поработать в ночи охрану стоянки не смутило.

Как стало известно «Фонтанке», утром 26 декабря в полицию Гатчинского района обратилась 37-летняя женщина и сообщила о пропаже трактора JCB с платной стоянки в поселке Новый Свет. Позже поступило заявление от хозяина техники — 44-летнего местного предпринимателя. Мужчина рассказал, что погрузчик JCB 3CX Super 2011 года стоимостью 5 миллионов рублей был угнан с охраняемой стоянки между 16:30 25 декабря и 8:20 26 декабря.

Охранник парковки рассказал полиции, что около 0:10 на стоянку пришел неизвестный мужчина лет 40–45 на вид и сказал, что возьмет трактор поработать. После этого он сел в кабину и уехал в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовного дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

f0ntan
Это называется "платная парковка"! А охранником, там, судя по первому звонку в полицию женщины, была как в фильме "Операция Ы" женщина - божий одуванчик, только что помоложе, чем в фильме Гайдая
AlBerkut
А что, так можно было?
Просто сказать сторожу что 'мне работать надо' и уехать со стоянки?
Ок, пошёл за инкасаторским броневиком, мне тоже надо поработать😂😂😂
DenZol
Тот самый случай, когда не украли, а хозяин «пролюбил»
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний