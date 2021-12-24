На КАД за сутки высыпали 638 тонн соли, от снега магистраль чистили 85 машин

Как сообщает 24 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в минувшие сутки для расчистки и обработки КАД было задействовано 85 единиц различной спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации. На дорогу израсходовали 638 тонн соли. На обработку федеральных трасс Ленобласти ушло 1433 тонны соли и 1350 тонн пескосоляной смеси, а работали на них в общей сложности 324 единицы различной техники и 650 сотрудников.



В Ленобласти за сутки вычистили от снега и наледи 20 тысяч километров региональных трасс и обочин, сообщают в областном дорожном комитете. Круглосуточно дороги в регионе чистят более 400 машин спецтехники, а дли обработки проезжей части за четверг израсходовали 175 тонн чистой соли.