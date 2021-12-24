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На КАД за сутки высыпали 638 тонн соли, от снега магистраль чистили 85 машин

Новый циклон заставил дорожников усиленно чистить и солить трассы. Кольцевую автодорогу Петербурга и федеральные дороги Ленобласти убирали от снега более 400 машин, еще столько же чистили региональные трассы.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает 24 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в минувшие сутки для расчистки и обработки КАД было задействовано 85 единиц различной спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации. На дорогу израсходовали 638 тонн соли. На обработку федеральных трасс Ленобласти ушло 1433 тонны соли и 1350 тонн пескосоляной смеси, а работали на них в общей сложности 324 единицы различной техники и 650 сотрудников.

В Ленобласти за сутки вычистили от снега и наледи 20 тысяч километров региональных трасс и обочин, сообщают в областном дорожном комитете. Круглосуточно дороги в регионе чистят более 400 машин спецтехники, а дли обработки проезжей части за четверг израсходовали 175 тонн чистой соли.

Дорожный комитет Ленобласти

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 декабря в Ленобласти продолжится снегопад. Днем будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, а температура воздуха составит 4–9 градусов ниже нуля. Такая же погода, но с понижением температуры до -24 ночью и до -14 градусов днем ожидается в субботу, 25 декабря.

Высота свежевыпавшего снега местами составит до семи сантиметров, отмечают в дорожном комитете. Водителей просят быть предельно внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (1)

Мillemelle
видимо вся техника была только на Каде, остальные дороги чистить не стали.
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