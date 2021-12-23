В Петербург въехала тяжёлая военная техника неизвестного происхождения

На видео она попала вся. Судя по кадрам, немногочисленная, но от этого не менее внушительная. Первая машина на видео и последняя в колонне напомнила интересующимся радиолокационную установку поиска и обнаружения целей, которая входит в состав зенитной ракетной системы (ЗРС).

Как сообщил «Фонтанке» читатель, с военными он делил Приморское шоссе, когда ехал от Горской в сторону Сестрорецка. Водители грузовиков держали дистанцию, номеров на технике не было. В соответствии с правилами, колонну вели и замыкали автомобили ДПС.

В остальных сначала предположили «Искандеры», припомнив, что они есть на вооружении расквартированной под Лугой бригады. «Точно не «Искандеры», — заверили в ЗВО.

Собеседники «Фонтанки» из ВС отметили, что везут, похоже, ракеты, но с точностью опознать комплекс затруднились. Одной из причин, по которой грузовики едут без номеров, может быть поставка новой техники с завода, ещё не прошедшая регистрацию в ВАИ. Кроме того, технику передислоцируют, к примеру, перед мероприятиями, участие в которых принимают официальные делегации. О том, что в Петербурге перед новым годом пройдет неформальный саммит глав стран СНГ накануне сообщил посол Казахстана. Сегодня эту информацию подтвердил и Владимир Путин.



В Северо-Западном округе войск национальной гвардии РФ заверили, что колонна вне их ведения: «Данные модели на вооружении не стоят».



В ЗВО взяли паузу, но в итоге опознать свою технику в колонне не смогли. Как подтвердили в пресс-службе, отсутствие номеров может быть связано с тем, что через город перегоняют ещё не зарегистрированные «новинки». Но без них и с учётом внушительного объёма перевозок военной техники различных ведомств и воинских частей определить происхождение не удалось.

