Читатель «Фонтанки», который ехал из Пскова в Петербург, обратил внимание на встречный поток. По его словам, навстречу двигались десятки грузовиков и военных машин без номеров. В подтверждение он прислал фото.



«За 4 часа дороги Псков — СПб встретил около 30–40 «Уралов», двигающихся без номеров. Были ещё машины типа «Хаммер». Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией», — рассказал он вечером 16 августа.

«Представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа», — прокомментировали «Фонтанке» снимки в пресс-службе ЗВО.