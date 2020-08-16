FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.08.2020 19:40
48
Печать

На дороге Петербург — Псков заметили колонну техники без номеров

Читатель «Фонтанки», который ехал из Пскова в Петербург, обратил внимание на встречный поток. По его словам, навстречу двигались десятки грузовиков и военных машин без номеров. В подтверждение он прислал фото.

«За 4 часа дороги Псков — СПб встретил около 30–40 «Уралов», двигающихся без номеров. Были ещё машины типа «Хаммер». Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров. Думаю, едут к границе с Белоруссией», — рассказал он вечером 16 августа.

«Представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа», — прокомментировали «Фонтанке» снимки в пресс-службе ЗВО.

Один из источников в ВС в разговоре с «Фонтанкой» напомнил, что во времена украинских событий любая колонна автоматически «направлялась» очевидцами на Украину.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (48)

OldObyvatel
То, что таракан кирпичами изволит испражняться, видно по истерике, которую он закатил на митинге своих сторонников, то ли лукинге, то ли таракинге...
Не исключено, что эти марши имеют цель напугать оппозицию, а, возможно, и являются подготовкой к вторжению.
22ilves
Мое отношение к обнуленному на Фъ известно. И все же я надеюсь - он и его окружение не настолько потеряли края от безнаказанности, что решатся влезть в дела соседей. Если с Крымом хотя бы референдум по быстрому сбацали и несгораемые визитки Яроша, то в этой ситуации нет ни одной юридически обоснованной причины для влезания. Так что надеюсь на лучшее. На то, что колонна едет не в Беларуссию.
BobCat2
Любопытно... уже в телеграмм каналах выкладывают аналогичные видео с трассы Москва - Минск. Едет техника, которая обычно у нас ОМОН возит, без номеров в сторону границы с Белоруссией. Надеюсь и правда до очередного крымнаша не дойдет, иначе тут санкций натолкают от души. С учётом короновируса - это будет грусть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний