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Петербург ждёт высоких гостей перед Новым годом. В городе планируется неформальный саммит глав стран СНГ

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В Петербурге до Нового года планируется провести неформальный саммит глав стран СНГ. Об этом РИА Новости 22 декабря заявил посол Казахстана.

По предварительной информации, саммит под председательством Владимира Путина может пройти 28 декабря.

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Комментарии (13)

***_555
Им здесь не рады.
tochilshik
дожили.теперь высокими гостями называют дикарей из всяких "станов".
Эд Хэммет
СНГ давно нет, а саммит будет? Путин ясно дал понять, что бывшие республики СССР должны, по его мнению, иметь ограниченный суверенитет. Они не могут сами решать, к каким международным организациям примкнуть, что размещать на своей территории. Они не могут приобретать даже различные виды вооружений без согласия кремля, то есть не могут укреплять свою обороноспособность. И о чём после этого разговаривать? Понятно, что вассалами Москвы быть никто не хочет. Для многих стран вступление в ЕС и НАТО так привлекательно именно потому, что там вопросы решаются консенсусом, по принципу онда страна - один голос.
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