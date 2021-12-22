В Петербурге до Нового года планируется провести неформальный саммит глав стран СНГ. Об этом РИА Новости 22 декабря заявил посол Казахстана.
По предварительной информации, саммит под председательством Владимира Путина может пройти 28 декабря.
Петербург ждёт высоких гостей перед Новым годом. В городе планируется неформальный саммит глав стран СНГ
В Петербурге до Нового года планируется провести неформальный саммит глав стран СНГ. Об этом РИА Новости 22 декабря заявил посол Казахстана.
По предварительной информации, саммит под председательством Владимира Путина может пройти 28 декабря.
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