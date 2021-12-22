Петербург ждёт высоких гостей перед Новым годом. В городе планируется неформальный саммит глав стран СНГ

СНГ давно нет, а саммит будет? Путин ясно дал понять, что бывшие республики СССР должны, по его мнению, иметь ограниченный суверенитет. Они не могут сами решать, к каким международным организациям примкнуть, что размещать на своей территории. Они не могут приобретать даже различные виды вооружений без согласия кремля, то есть не могут укреплять свою обороноспособность. И о чём после этого разговаривать? Понятно, что вассалами Москвы быть никто не хочет. Для многих стран вступление в ЕС и НАТО так привлекательно именно потому, что там вопросы решаются консенсусом, по принципу онда страна - один голос.