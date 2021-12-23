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Смольный требует от «Теплосети» ответа о систематически рвущихся трубах. Без тепла почти 220 домов

Более двухсот домов в двух районах города остались без тепла из-за аварий на теплосетях. В жилищном комитете Петербурга хотят знать причину регулярных прорывов.

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О том, что утро 23 декабря не обошлось без коммунальных аварий, сообщил председатель Жилкома Олег Зотов. Течь дали в том числе трубы в Подъездном переулке, которые латали 8-го, а потом 10 декабря, и на Ленинском проспекте, где на прошлой неделе закончили четвёртый ремонт за месяц.

«Теперь из-за этих аварий 205 домов в Кировском и 14 домов в Адмиралтейском районах как минимум на сутки будут отключены от теплоснабжения. Сегодня потребовал от руководства «Теплосети» разобраться в причинах систематического возникновения дефектов на сетях по одним и тем же адресам. Наши бригады аварийно-восстановительной службы приведены в готовность», - заявил Зотов в своих соцсетях.

Текущий отопительный сезон - первый для Олега Зотова в должности председателя Жилкома. Он возглавил комитет в ноябре после 8 лет работы в Государственной административно-технической инспекции. О планах на эту и следующие зимы новый глава комитета рассказал «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Cashmare
а чем там трубное дело закончилось? тем, что валиванна в совфед уехала?
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