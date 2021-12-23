Смольный требует от «Теплосети» ответа о систематически рвущихся трубах. Без тепла почти 220 домов

О том, что утро 23 декабря не обошлось без коммунальных аварий, сообщил председатель Жилкома Олег Зотов. Течь дали в том числе трубы в Подъездном переулке, которые латали 8-го, а потом 10 декабря, и на Ленинском проспекте, где на прошлой неделе закончили четвёртый ремонт за месяц.



«Теперь из-за этих аварий 205 домов в Кировском и 14 домов в Адмиралтейском районах как минимум на сутки будут отключены от теплоснабжения. Сегодня потребовал от руководства «Теплосети» разобраться в причинах систематического возникновения дефектов на сетях по одним и тем же адресам. Наши бригады аварийно-восстановительной службы приведены в готовность», - заявил Зотов в своих соцсетях.

