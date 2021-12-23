Дистрибьютора сетевой компании оставили без «Лексуса» на парковке «МЕГА Дыбенко»

«Парковочные» угонщики вновь принялись за дорогие машины у крупных торговых центров. На стоянке «МЕГИ» петербурженку среди бела дня лишили «Лексуса».
Как стало известно «Фонтанке», в половине восьмого часа вечера 22 декабря в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 38-летняя петербурженка, работающая дистрибьютором в сетевой компании. Женщина рассказала, что между 12:30 и 14:30 среды с парковки ТЦ «МЕГА Дыбенко» был похищен белый Lexus ES 250 2020 года выпуска. Ущерб заявительница оценила в 3 миллиона рублей.
По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, простоял «Лексус» на парковке недолго: уже в 12:49 он «засветился» на трассе «Кола» в направлении Петербурга. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).