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Дистрибьютора сетевой компании оставили без «Лексуса» на парковке «МЕГА Дыбенко»

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«Парковочные» угонщики вновь принялись за дорогие машины у крупных торговых центров. На стоянке «МЕГИ» петербурженку среди бела дня лишили «Лексуса».

Как стало известно «Фонтанке», в половине восьмого часа вечера 22 декабря в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 38-летняя петербурженка, работающая дистрибьютором в сетевой компании. Женщина рассказала, что между 12:30 и 14:30 среды с парковки ТЦ «МЕГА Дыбенко» был похищен белый Lexus ES 250 2020 года выпуска. Ущерб заявительница оценила в 3 миллиона рублей.

По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, простоял «Лексус» на парковке недолго: уже в 12:49 он «засветился» на трассе «Кола» в направлении Петербурга. По факту угона возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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Комментарии (6)

aprahka
И поехала она на автобусе,как весь честной народ..
265076323
Что ж такую машину без присмотра оставили ?
АдМиРал
"...Заявление потерпевшей направлено в Росфинмониторинг на предмет проверки данной сетевой компании в части уровня зарплат работников и выполнения налогового законодательства... "
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