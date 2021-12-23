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В Сестрорецке семиклассница погибла в ванне, листая ленту соцсети

Семиклассница из Курортного района Петербурга погибла в ванне, уронив в воду заряжающийся телефон. Тело девочки со следами ожогов нашла её мама.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, накануне в полицию доложили о теле подростка, обнаруженном в одном из частных домов Сестрорецка. На место была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники установили, что в ночь на среду школьница находилась в ванной комнате, при себе у нее был телефон, соединенный с зарядным устройством с помощью удлинителя.

В девятом часу утра 22 декабря мертвую девочку нашла мама и позвонила бывшему супругу. Тот приехал и перенес тело дочери в комнату. Полиция изъяла с места происшествия телефон, зарядное устройство, удлинитель, а также ноутбук.

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Комментарии (24)

PapaKarlo
Зарядное устройство не имеет защиты от воздействия воды. Если вода попадает внуть устройства, то провод от эл сети 220 в соединяется с водой ванны. А если человек находится в ванне, то 220 в попадает на тело человека. И может воздействовать ударом эл тока с различными последствиями.
blackcatwhitecat
эпитафия "она плохо учила физику в школе"
лысик
Вечно разряжающийся айфон?
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