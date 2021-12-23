В Сестрорецке семиклассница погибла в ванне, листая ленту соцсети

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря, накануне в полицию доложили о теле подростка, обнаруженном в одном из частных домов Сестрорецка. На место была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники установили, что в ночь на среду школьница находилась в ванной комнате, при себе у нее был телефон, соединенный с зарядным устройством с помощью удлинителя.

В девятом часу утра 22 декабря мертвую девочку нашла мама и позвонила бывшему супругу. Тот приехал и перенес тело дочери в комнату. Полиция изъяла с места происшествия телефон, зарядное устройство, удлинитель, а также ноутбук.