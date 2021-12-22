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Церковная камера засекла угон автомобиля на Софьи Ковалевской

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Специалиста по информационной безопасности оставили без машины в Калининском районе Петербурга. Угон попал на камеру церкви.

Как стало известно «Фонтанке», в половине девятого часа утра 21 декабря в полицию обратился 31-летний петербуржец, работающий инженером по информационной безопасности в одной из фирм по разработке ПО. Он рассказал, что между десятью часами вечера 20 декабря и восемью утра 21 декабря от дома 9, корпус 2, по улице Софьи Ковалевской был похищен его автомобиль Mazda СХ-5 2011 года выпуска. Ущерб мужчина оценил в 1 285 000 рублей.

Момент угона попал в объектив камеры, установленной на фасаде церкви Тихвинской иконы Божией Матери. В 22:42 к машине подошел неизвестный мужчина, сел в нее и уехал. По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 23:18 «Мазда» уже ехала по трассе «Кола» в сторону Мурманска.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 4, п. «б», УК РФ (кража в особо крупном размере).

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Как можно просто сесть и уехать? Что не работает в системе сигнализации? Иммобилайзер же там есть. Просто так не уехать, даже, если не установлена сигнализация. В прочем, в маздах не копенгаген.
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