Церковная камера засекла угон автомобиля на Софьи Ковалевской

Как стало известно «Фонтанке», в половине девятого часа утра 21 декабря в полицию обратился 31-летний петербуржец, работающий инженером по информационной безопасности в одной из фирм по разработке ПО. Он рассказал, что между десятью часами вечера 20 декабря и восемью утра 21 декабря от дома 9, корпус 2, по улице Софьи Ковалевской был похищен его автомобиль Mazda СХ-5 2011 года выпуска. Ущерб мужчина оценил в 1 285 000 рублей.

Специалиста по информационной безопасности оставили без машины в Калининском районе Петербурга. Угон попал на камеру церкви.

Момент угона попал в объектив камеры, установленной на фасаде церкви Тихвинской иконы Божией Матери. В 22:42 к машине подошел неизвестный мужчина, сел в нее и уехал. По данным автоматизированной системы контроля за передвижением транспорта, в 23:18 «Мазда» уже ехала по трассе «Кола» в сторону Мурманска.

По факту угона возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 4, п. «б», УК РФ (кража в особо крупном размере).