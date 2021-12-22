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Рыбацкий мост капитально отремонтируют и сделают альтернативным выездом из Усть-Славянки

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Фото: КРТИ Петербурга
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Капитальный ремонт Рыбацкого моста через Славянку в Невском районе Петербурга запланирован на 2022 год. Сейчас переправа из-за аварийного состояния доступна только пешеходам.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, мост отремонтируют, чтобы организовать альтернативный выезд с территории Усть-Славянки, помимо загруженного Шлиссельбургского проспекта. После завершения работ транспорт можно будет перенаправить транзитом через Славянскую улицу и Рыбацкий проспект с выездом на проспект Обуховской Обороны, откуда уже можно будет проследовать в центр или на КАД.

Капитально отремонтируют как сам мост, так и подходы к нему. Длина переправы останется прежней, а тротуар расширят до трех метров. Грузоподъемность увеличится до современных норм. Проектную и рабочую документацию для капремонта разработало еще в 2020 году ООО «Фундаментстрой» по заказу СПб ГБУ «Мостотрест». Положительное заключение экспертизы получено. Сметная стоимость работ — около 254 миллионов рублей. По адресной программе, ремонт начнется в 2023 году и закончится в 2023 году. На время работ будет сооружен временный пешеходный мост.

Фото: КРТИ Петербурга

Рыбацкий мост через реку Славянку был построен в 1957 году и последний ремонтировался в 1980-м. За прошедшие годы переправа полностью исчерпала свой ресурс, а железобетонные конструкции износились. В 2000 году мост был закрыт для движения транспорта, а в 2017-м — признан аварийным. Сейчас он открыт только для пешеходов.

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Комментарии (18)

Hameleon
Мост безусловно давно надо было отремонтировать. Просто потому что.
Но без расширения Советского проспекта и пр. Об. Об. это проблемы пробок в Рыбацком не решит.
Причём мне как жителю Рыбацкого не хотелось бы видеть весь транзитный поток на его улицах.
Так что проблема может быть решена только масштабным строительством объездных дорог вокруг всего Рыбацкого.
shutnik78
и 5 полос встанут в одну... гениально.. хотя мост этот хотя бы для въезда в город нужен чтоб в Рыбу не лезть...
footballer13
Могу поздравить счастливых жителей этих муравейников - теперь через их кварталы на этот мост ломанутся объезжатели пробки на въезд.
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