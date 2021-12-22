Рыбацкий мост капитально отремонтируют и сделают альтернативным выездом из Усть-Славянки

Капитальный ремонт Рыбацкого моста через Славянку в Невском районе Петербурга запланирован на 2022 год. Сейчас переправа из-за аварийного состояния доступна только пешеходам.
Как сообщает 22 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, мост отремонтируют, чтобы организовать альтернативный выезд с территории Усть-Славянки, помимо загруженного Шлиссельбургского проспекта. После завершения работ транспорт можно будет перенаправить транзитом через Славянскую улицу и Рыбацкий проспект с выездом на проспект Обуховской Обороны, откуда уже можно будет проследовать в центр или на КАД.
Капитально отремонтируют как сам мост, так и подходы к нему. Длина переправы останется прежней, а тротуар расширят до трех метров. Грузоподъемность увеличится до современных норм. Проектную и рабочую документацию для капремонта разработало еще в 2020 году ООО «Фундаментстрой» по заказу СПб ГБУ «Мостотрест». Положительное заключение экспертизы получено. Сметная стоимость работ — около 254 миллионов рублей. По адресной программе, ремонт начнется в 2023 году и закончится в 2023 году. На время работ будет сооружен временный пешеходный мост.