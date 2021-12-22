Рыбацкий мост капитально отремонтируют и сделают альтернативным выездом из Усть-Славянки

Капитальный ремонт Рыбацкого моста через Славянку в Невском районе Петербурга запланирован на 2022 год. Сейчас переправа из-за аварийного состояния доступна только пешеходам.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, мост отремонтируют, чтобы организовать альтернативный выезд с территории Усть-Славянки, помимо загруженного Шлиссельбургского проспекта. После завершения работ транспорт можно будет перенаправить транзитом через Славянскую улицу и Рыбацкий проспект с выездом на проспект Обуховской Обороны, откуда уже можно будет проследовать в центр или на КАД.