Водители смогут потестировать московское парковочное приложение в Петербурге

Московский департамент транспорта запускает в Петербурге тестовую версию столичного парковочного приложения. С его помощью можно будет оплачивать парковку в обоих городах.
Как сообщает 21 декабря пресс-служба московского дептранса, с 28 декабря в Петербурге можно будет в пилотном режиме пользоваться приложением «Парковки России» — тестовой версией сервиса «Парковки Москвы». Приложение позволяет оплачивать городские парковки как в Москве, так и в Петербурге с единого счета. При этом в нем можно до конца суток изменить номер зоны и госзнак автомобиля или продлить сессию до конца суток. Все петербургские парковки отображаются на карте приложения, а если водитель забыл остановить парковку и уехал, оно оповестит об удалении от места парковки.
В настоящее время дептранс набирает группу для тестирования приложения в Петербурге. Подать заявку можно на сайте «Московского паркинга». Испытывать работу сервиса будут в течение месяца, после чего он заработает для всех. Средства от оплаты парковок через него будут направляться в бюджет того города, где припаркован пользователь.
«Парковками Москвы пользуются более 125 тысяч авто с петербургскими номерами, а москвичи часто выбирают Северную столицу для поездок на машине. По поручению мэра Москвы мы расширяем функционал нашего приложения для удобства водителей, которые часто бывают в обоих городах, в нем можно будет оплачивать и парковки Петербурга. За время работы приложения мы получили и учли много идей пользователей, какие функции можно добавить, так другим городам не придётся тратить на это время и ресурсы», — отметил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.