Водители смогут потестировать московское парковочное приложение в Петербурге

Московский департамент транспорта запускает в Петербурге тестовую версию столичного парковочного приложения. С его помощью можно будет оплачивать парковку в обоих городах.



Как сообщает 21 декабря пресс-служба московского дептранса, с 28 декабря в Петербурге можно будет в пилотном режиме пользоваться приложением «Парковки России» — тестовой версией сервиса «Парковки Москвы». Приложение позволяет оплачивать городские парковки как в Москве, так и в Петербурге с единого счета. При этом в нем можно до конца суток изменить номер зоны и госзнак автомобиля или продлить сессию до конца суток. Все петербургские парковки отображаются на карте приложения, а если водитель забыл остановить парковку и уехал, оно оповестит об удалении от места парковки.